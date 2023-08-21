国产汽车逆袭，日产在华合资公司旗下自主品牌将使用东风纯电平台

IT之家 8 月 21 日消息，据财联社报道，针对“日产将使用东风纯电平台”的传闻，日产中国回应称，“经确认，文中所述平台将会使用到日产在华合资企业的自主品牌，而非日产品牌。文中提及日产为日产在华合资企业，并非指日产品牌。”

▲ 图源东风汽车官网

此前，据每经网报道，日产将使用东风汽车最新发布的“量子智能电动架构”来研发、生产自家的纯电车型，“具体合作形式尚不清晰”。

东风公司副总经理尤峥表示，海外车企之所以选择购买国内车企的纯电平台，是因为“我们的企业在智能网联、自动驾驶方面已取得领先地位”。

▲ 图源东风汽车公众号

今年 4 月，东风汽车发布了全新的“量子”电动化平台。官方介绍称，新的“量子”平台将配备 800V 高压快充技术，续航里程可以达到 1200 公里以上，并支持共享换电。按照东风汽车的产品规划，东风量子架构目前已完成全系列产品布局，未来将打造 16 款车型矩阵，新平台年产量预计将达 100 万辆。

据IT之家此前报道，大众汽车已经官宣与小鹏达成技术合作，面向中国的中型车市场共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。此外，大众汽车集团将向小鹏汽车增资约 7 亿美元，交易完成后，大众汽车集团将获得一个小鹏汽车董事会观察员席位。

上汽集团上个月也与奥迪公司签署谅解备忘录，双方宣布将结合各自优势，加快上汽奥迪全新电动车型开发，满足中国客户对高端电动智能网联汽车的需求。

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