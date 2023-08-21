中汽协：2023 年 7 月乘用车产销节奏放缓，同比分别下降 4.3% 和 3.4%

IT之家 8 月 21 日消息，中国汽车工业协会（简称“中汽协”）今日发文称，由于 2023 年 7 月是汽车市场的传统淡季，需求相对减弱，产销节奏有所放缓。加之去年同期乘用车市场在促消费政策拉动下呈现高增长，本月乘用车销量环比、同比均呈下降。

▲ 图源中汽协公众号

根据中汽协的统计数据，2023 年 7 月，乘用车产量和销量分别为 211.5 万辆和 210 万辆，环比分别下降 4.7% 和 7.4%，同比分别下降 4.3% 和 3.4%。

IT之家从中汽协获知，与上月相比，四大类车型（轿车、SUV、MPV、交叉型）产销均呈小幅下降；与上年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）产销呈小幅增长，多功能乘用车（MPV）产量微降、销量小幅增长，基本型乘用车（轿车）和交叉型乘用车产销均呈两位数下降。

▲ 图源中汽协公众号

不过，截至今年 7 月，我国乘用车市场产销整体呈上涨趋势。2023 年 1-7 月，乘用车产量和销量分别为 1339.7 万辆和 1336.8 万辆，同比分别增长 6% 和 6.7%。与去年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）和多功能乘用车（MPV）产销明显增长，基本型乘用车（轿车）和交叉型乘用车产销呈不同程度下降。

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