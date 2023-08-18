乘联会崔东树：全国乘用车市场 7 月末库存 348 万台，库存 56 天

IT之家 8 月 18 日消息，乘联会秘书长崔东树今日发文称，7 月全国乘用车车企生产提升较大，零售相对火爆，导致 7 月月末全国乘用车库存微增到 348 万台，其中厂家库存 75 万台，渠道库存 273 万台。

具体来看，7 月末厂家库存占比库存的 21.6%，较去年 7 月提升 1.6 个百分点，环比上月提升 0.5 个百分点。由于 8-10 月的零售预期持续较高，因此目前 7 月末 348 万台的库存支持未来销售天数是 56 天，相对合理。

▲ 图源“崔东树”公众号

崔东树表示，2023 年 7 月乘用车市场零售达到 177 万辆，同比下降 2.3%，环比下降 6.3%。7 月零售是历史次新高，走势极强。因今年春节属本世纪最早，在预期刺激政策带来的观望、国六老库存促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响下，今年以来乘用车市场累计零售 1,129.9 万辆，同比增长 1.9%。

7 月的合资品牌库存环比大幅下降，自主与豪华车库存稍有上升。近几个月的合资主流车企的库存相对去年年底大幅下降，体现合资企业防风险意识较强，库存安全性大幅改善。

据IT之家此前报道，崔东树还表示，2023 年 7 月社会面汽车生产量下降 4%，新能源汽车生产 75 万台，渗透率为 32.4%，目前汽车与房地产销量关系是 43 平米新房一辆车。

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