Linux 发行版 Debian 宣布支持龙芯 LoongArch 架构

IT之家 8 月 21 日消息，近期龙芯 LoongArch 架构生态提升较为迅速，IT之家近来曾报道，开源网络引导固件 iPXE、QQ Linux 版、摩尔线程等软硬件都官宣支持龙芯 LoongArch 架构。

Debian 方面，此前 RISC-V 中国社区官微发布消息称，Debian 社区已经正式接受 riscv64 作为官方支持架构，而目前 Debian 正开始支持龙芯 LoongArch 架构，当下 DebianPorts 已经添加了对龙芯 LoongArch 架构的支持，这意味着 Debian Ports 存档镜像以及其基础设施均包含 LoongArch 架构。

▲ 图源 buildd.debian.org

当下 LoongArch 现在已经成为 Debian Ports 归档镜像的最新目标。初始的 Debian LoongArch bootstrap 大约包含 200 个软件包，开发人员目前还在进行相关自托管软件的工作，在工作进行到一定阶段后，Debian 计划开始在 Loongson 托管的 LoongArch CPU 硬件上运行 Debian 软件包构建。

▲ 图源 Debian Ports

Debian 是最古老的 GNU / Linux 发行版之一，也是许多其他基于 Linux 的操作系统的基础，包括 Ubuntu、Kali、MX 和树莓派 OS 等。这个操作系统以稳定性为重，不追求花哨的新功能，因此新版本的发布往往需要很长时间。

Linux 发行版 Debian 12.1 于今年 7 月下旬发布，该版本主要修复了系统用户创建等多个安全问题，本质上仍是 Debian 12 的“小修小补”，但 Linux 内核从 5.10 版本升级到 6.1 LTS 版本（带有更新的驱动程序，支持新的硬件，并至少长期支持到 2026 年 12 月）。

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