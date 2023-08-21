Linux 发行版 Debian 宣布支持龙芯 LoongArch 架构

IT之家 8 月 21 日消息，近期龙芯 LoongArch 架构生态提升较为迅速，IT之家近来曾报道，开源网络引导固件 iPXE、QQ Linux 版、摩尔线程等软硬件都官宣支持龙芯 LoongArch 架构。
Debian 方面，此前 RISC-V 中国社区官微发布消息称，Debian 社区已经正式接受 riscv64 作为官方支持架构，而目前 Debian 正开始支持龙芯 LoongArch 架构，当下 DebianPorts 已经添加了对龙芯 LoongArch 架构的支持，这意味着 Debian Ports 存档镜像以及其基础设施均包含 LoongArch 架构。
当下 LoongArch 现在已经成为 Debian Ports 归档镜像的最新目标。初始的 Debian LoongArch bootstrap 大约包含 200 个软件包，开发人员目前还在进行相关自托管软件的工作，在工作进行到一定阶段后，Debian 计划开始在 Loongson 托管的 LoongArch CPU 硬件上运行 Debian 软件包构建。
Debian 是最古老的 GNU / Linux 发行版之一，也是许多其他基于 Linux 的操作系统的基础，包括 Ubuntu、Kali、MX 和树莓派 OS 等。这个操作系统以稳定性为重，不追求花哨的新功能，因此新版本的发布往往需要很长时间。
Linux 发行版 Debian 12.1 于今年 7 月下旬发布，该版本主要修复了系统用户创建等多个安全问题，本质上仍是 Debian 12 的“小修小补”，但 Linux 内核从 5.10 版本升级到 6.1 LTS 版本（带有更新的驱动程序，支持新的硬件，并至少长期支持到 2026 年 12 月）。
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