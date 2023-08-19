桌面环境 GNOME 44.4 维护更新和 45 Beta 更新发布

IT之家 8 月 19 日消息，GNOME 团队近日发布更新，在为代号为“Kuala Lumpur”的 44 版本发布第 4 个维护版本更新之外，还发布了 45 Beta 版本更新。

GNOME 44 由于跳过了第 3 个维护更新，因此 44.4 主要改进了 Epiphany（GNOME Web）网页浏览器，将其升级到 44.6 版本，修复了“保存密码”权限请求、URL 中未编码的 % 字符等问题。

GNOME 44.4 还改进了 GNOME Software 应用程序，根据用户的辅助功能设置禁用 UI 中的动画，修复了应用需要删除某些包以满足依赖关系的更新的能力，并改进了失败的 GPG 检查的错误通知。

GNOME 45 Beta 版本距离上个 Alpha 版本相隔 5 周时间，主要改进了 GNOME Control Center（设置）应用程序。

新版本还重新调整了隐私面板，更加精细化管控各种权限；在日期和时间面板中添加了说明来解释新的“时钟和日历”选项等等。

IT之家在此附上 GNOME 44.4 更新日志 | GNOME 45 Beta 更新日志。

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