红帽 RHEL 源码限制成契机，AlmaLinux 获捐更可“做自己”

IT之家 8 月 21 日消息，红帽在两个月前发布公告声称，将限制对 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 源代码的访问，IT之家早前曾报道，此举导致 AlmaLinux 、Rocky Linux 等 Linux 发行版未来发展严重受阻。

对于这一决策，AlmaLinux OS 基金会主席 Benny Vasquez 此前向外媒 SiliconANGLE 表示，“普通用户受到的影响其实非常小”。

总的来说，除了内核更新之外，我们还是和以前一样，RHEL 新版本发布当天，AlmaLinux 可能不会为此提供相应更新，但开发人员仍然可以通过 CentOS Stream，获得红帽计划的增强功能和错误修复。

据悉，由于 CentOS Stream 当下已经成为了公共 RHEL 相关源代码发布的唯一仓库，且红帽目前仅注重于付费客户，因此基于 RHEL 衍生的 AlmaLinux 的发展完全受阻，AlmaLinux 是一个基于 RHEL 的克隆版本，由 CloudLinux 公司发起创建，它的开发始于红帽决定停止开发 CentOS 之后，首个正式发行版本在 2021 年 3 月发布，采用 RHEL 8 作为其基础。

Benny Vasquez 认为，虽然大众普遍认为 CentOS Stream 中的所有内容最终都不会出现在 RHEL 中，但实际情况并非如此，“我想不出任何他们在 RHEL 中发布的东西不会预先出现在 Stream 中的理由。”

在 Vasquez 看来，红帽策略的改变对 AlmaLinux 来说是一种因祸得福，“当你基本上一直在复制别人的代码时，几乎就不需要围绕技术做出任何决定。我们认为这是我们一对一关系的释放，我们可以以一种全新且令人兴奋的方式与我们的社区互动”，换一句话就是“AlmaLinux 将不跟着 RHEL 走，可以做自己了”。

Benny Vasquez 还宣称，红帽的决策成为了项目捐款契机，许多开发者、企业主动为 AlmaLinux 项目捐款，据称“每天捐出 5 美元的人数增加了四倍不止。”

Benny Vasquez 表示，AlmaLinux 和其他兼容 RHEL 的发行版用户不必担心被抛弃。“无论从代码还是财务角度，我们都将继续获得所需的支持，越来越多的供应商正在伸出援手，以确保他们的客户能够得到支持。”

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