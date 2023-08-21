消息称世嘉曾考虑推出 DC mini 游戏主机，因无法控制成本而取消

IT之家 8 月 21 日消息，据外媒 wccftech 报道，长期关注怀旧游戏的 YouTuber Adam Koralik 在其最新一期视频中透露，在他曾与世嘉方面的一次接触中得知，世嘉曾考虑过推出 Dreamcast mini 游戏主机。

世嘉当时期望能够把 DC mini 的成本控制在 300 美元（IT之家备注：当前约 2193 元人民币）以内，但未能如愿。Adam Koralik 是这样解释的，世嘉曾称“如果我们想把它作为游戏机发布，那价格将会是 300 美元朝上，我们需要在里面安装‘真正的硬件’，但技术无法使得适合的硬件足够便宜，因此我们无法做到。”同时，“没有人会对 300 美元的价格感到满意，人们真正期待的是 100 美元。”

此外，导致 DC mini 最终夭折的另一个因素是技术。这名 YouTuber 声称，世嘉无法把 DC mini 做成像 Genesis Mini 那样的小体型游戏机，因为内部提出了两种方案，一是完全重新设计一个模拟器，二是做成带有 PC 端口的低端版本，但两种方案都被否决。再加上索尼 PS 迷你版 PlayStation Classic 市场反响不佳，也导致世嘉最终放弃了推出 DC mini 的计划。

IT之家注：世嘉最后一款游戏主机是 Dreamcast，即 DC。该设备 2001 年停产之后，世嘉就全面退出了家用游戏机硬件市场。

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