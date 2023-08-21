一加 Ace 2V 开启安卓 14 ColorOS 内测升级 log 用户招募

IT之家 8 月 21 日消息，ColorOS 官方今日宣布，一加 Ace 2V Android 14 x ColorOS 升级内测 log 版本用户招募现在开启。

【招募详情】

招募机型：一加 Ace 2V

招募时间：8 月 21 日 - 8 月 22 日

审核时间：预计将在招募结束后 5 个工作日内分批进行审核，审核结果请以尝鲜申请界面显示为准

版本推送时间：版本将在审核完成后 3 个工作日内分批进行推送

【申请方式】

1、请确保您的手机版本已经升级到 13.1.0.151 版本。（版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号）

2、请在手机上点击“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息（“手机名称”上方） > 右上角设置按钮 > 尝鲜申请 > 升级内测”，然后根据提示进行申请。

3、提交申请后，请耐心等待！管理人员将在招募结束后，根据您的问卷填写情况进行资格审核，审核结果请以尝鲜申请界面显示为准。

该机搭载联发科天玑 9000 芯片、LPDDR5X 内存，采用 1.46mm 窄边框直屏，搭载 1.5K 灵犀触控屏、80W 超级闪充 +5000mAh 超大电池、6400 万超清三摄，12GB+256GB 首发价 2299 元。

IT之家注：全新升级内测版本将分为 log 版本与 nolog 版本。此次内测招募版本为 log 版本。两种版本均为内测版本，其运行效果不像正式版本那样稳定，存在部分 Bug，主要区别如下：

值得一提的是，升级前请您务必提前备份个人重要数据，避免升级后不兼容或其他情况导致数据丢失。

目前依然有许多常用三方 App 与 Android 14 不兼容，例如“云闪付”、“阳光惠生活”等银行金融类应用，如果您经常且必须要使用以上第三方应用，建议谨慎升级。

此外，据一加官方介绍，当前版本存在以下已知问题，请您慎重考虑报名。

（1）特定场景下相机后置扫描二维码无反应

（2）自动息屏时闪屏

（3）后台有应用在播放视频，多任务模式切换抖音直播和腾讯视频，出现闪屏

（4）小布建议卡片概率性显示暂无服务建议

（5）超级闪充时锁屏充电图标不显示小数点后两位

（6）无来电情况下电话铃声概率性响起

（7）左右滑动切换应用后黑屏

（8）天气预警长截图时概率性拼接异常

（9）相册照片顺序概率性错乱

（10）相机拍摄照片后通过预览进入相册概率性无法删除拍摄照片

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