一加 Buds Pro 2 耳机空间音频适配机型再次扩充，新增一加 Ace 2 Pro

IT之家 8 月 21 日消息，今天下午，一加 Buds Pro 2 耳机官宣再次升级，空间音频适配机型新增支持一加 Ace 2 Pro 手机。

▲ 图源一加官博

一加 Buds Pro 2 耳机支持全新 LHDC 5.0，传输码率最高 1000Kbps，官方宣称“音质更高清，复杂环境连接更稳定。”

截至 2023 年 8 月底，一加 Buds Pro 2 的空间音频已适配一加 Ace 2 Pro、一加 Ace Pro、一加 Ace 2、一加 11、一加 10 Pro、OPPO Find X6 Pro，更多机型还在适配中。

▲ 图源一加官博

一加 Buds Pro 2 耳机发布于今年 1 月，该产品有乔木绿、曜石黑两款配色，搭载 11mm 超弹低音单元 + 6mm 高感知高音单元，与丹拿联合调音。该耳机的主动降噪深度达到 48dB，降噪频宽提升至 4000Hz，支持通透模式、三麦克风通话降噪、全链路空间音频等。

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传输方面，一加 Buds Pro 2 耳机支持 LHDC 5.0（128kbps-1000kbps 自适应范围）协议，蓝牙 5.3，获得 Hi-Res Wireless 小金标认证，延迟低至 54ms。

一加 Buds Pro 2 耳机首发价格为 849 元，IT之家查询发现该耳机当前售价为 799 元。

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