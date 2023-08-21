荣耀宣布与 PSAV Global 合作重返印度市场

IT之家 8 月 21 日消息，荣耀于 2020 年脱离华为后便撤出了印度市场。爆料人 @Abhishek Yadav 称，荣耀将于下月在印度发布新款智能手机，且设备将由印度本地制造。

今天，荣耀宣布与 PSAV Global 达成合作（IT之家注：荣耀此前的印度业务同样由 PSAV Global 负责维持）并正式重返印度市场，这一策略预计将帮助该公司迅速扩大在印度的市场份额。

PSAV Global 是一家拥有 5000 家零售商和分销商网络的印度本土公司，业务范围覆盖 100 多个城市，将为荣耀提供营销、服务和分销渠道。

而由 Madhav Sheth 担任首席执行官的荣耀印度队将会负责处理更大的问题，例如企业战略、监督产品发布、财务和客户关系等等。

业界预计 PSAV Global 将继续作为荣耀的官方经销商来为该品牌在印度市场攻城略地，预计接下来首先在印度市场推出的机型将会是荣耀 90 系列。

荣耀向其客户承诺将带来“先进的、可靠的、以自我为中心的解决方案和体验”。此次合作与印度政府推动的“技术自给自足”相一致，并将是朝着这个方向的重要里程碑。

▲ 图源 荣耀官网

荣耀 90 手机此前已在全球多个市场上市，该机采用全新的镜月设计，重量 183g，厚度 7.8mm；配备 6.7 英寸 3840Hz 超高频调光四曲屏，支持 1600nit 峰值亮度、100% DCI-P3、10.7 亿色深、120Hz 刷新率，通过了德国莱茵 TÜV 无频闪认证；搭载骁龙 7 Gen1（增强版）芯片，内置 5000mAh 电池，支持 66W 快充。

拍照方面，荣耀 90 后置配备 2 亿像素大底主摄（f / 1.9）、1200 万像素超广角微距镜头、200 万像素景深镜头，前摄 5000 万像素人像镜头。消息称其在印度的售价预计将低于 30000 卢比（当前约 2634 元人民币）

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