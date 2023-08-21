Caviar 将推出“芭比”定制版苹果 iPhone 15 Pro、三星 Z Flip5 手机和 Apple Watch Series 9，各限量 99 台

IT之家 8 月 21 日消息，奢侈品厂商 Caviar 日前宣布将推出“芭比”主题定制款的三款机型：已经发布的三星 Galaxy Z Flip 5，以及尚未发布的苹果 iPhone 15 Pro / Pro Max、Apple Watch Series 9。

这一系列机型被命名为“Barbiecore”，它们都被粉色、金色、红宝石和钻石装点，依旧延续了 Caviar 的“浮夸风”。

其中，定制款三星 Galaxy Z Flip 5 的后盖用激光雕刻了一只标志性的细高跟鞋，还拥有 49 颗闪闪发光的红宝石，后盖吸附了一个由人造皮草制作的绒球。与此同时，机身覆盖有 24K 玫瑰金。

iPhone 15 Pro系列机型的摄像头周围镶嵌了 61 颗施华洛世奇水晶，后盖材质为鳄鱼皮，采用了粉红配色。此外，该机摄像头的边框、侧边和后盖上的高跟鞋 logo 都采用了 24K 玫瑰金的材质。

至于 Apple Watch Series 9，其采用定制的 316L 不锈钢机身打造，配有玫瑰金 PVD 涂层、金色的表扣和旋钮，表带则采用了粉色橡胶。

这三种（严格意义来说是 4 种）机型都是只有 99 款的限量版，目前还仅仅是概念设计，毕竟 Caviar 可没有权利“抢跑”发布苹果的新品。不过，Caviar 已经公布了上述机型的售价如下：

定制款 Apple Watch Series 9：1900 美元（IT之家备注：当前约 13889 元人民币）起售。

定制款 Galaxy Z Flip 5：8560 美元（当前约 62574 元人民币）起售。

定制款 iPhone 15 Pro：7990 美元（当前约 58407 元人民币）起售。

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