游戏《星空》全成就完整列表泄露：共 50 个，9 月 6 日上线

IT之家 8 月 18 日消息，外媒 Insider Gaming 与 PlayStationSize 合作，曝光了《星空》完整成就列表。

IT之家注意到，《星空》现已在 Xbox 及 WindowsPC 平台开启预载，PC 平台预载大小为 139.84GB，Xbox 版大小则为 126.1GB，Steam 平台的预载将在 8 月 30 日开始。游戏将于 9 月 6 日正式上线，登陆 Xbox Series X|S 及 PC 平台，首发加入 Game Pass，购买高级版的玩家可提前 5 天（于 9 月 1 日）进入游戏。

在此前的问答活动中，对于是否可以在不伤害任何 NPC 的情况下完整地体验游戏的问题，设计师 Emil Pagliarulo 和总监 Wil Shen 表示：“制作过程中我们是有讨论过该问题，但由于各种原因导致完全和平的方案不可行，不过游戏也有着很多选择，比如可以通过对话说服某些人避免不必要的战斗、或者是使用非致命的武器。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。