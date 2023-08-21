《星空》启动画面被吐槽太简单，Bethesda 为此辩护

IT之家 8 月 21 日消息，《星空》是 Bethesda Game Studios 开发的一款科幻角色扮演游戏，备受玩家期待。然而，在游戏即将发售前，一些媒体和业内人士提前拿到了游戏，并开始体验这款宇宙冒险的大作。不过，近日网上出现了一个新的话题，那就是游戏的启动画面。

曾经在暴雪工作过的游戏开发者 Mark Kern 在 X（原推特）上发布了一张《星空》的启动画面和菜单界面的截图。他对这种极简的设计表示不满，称“《星空》的启动画面要么是因为开发团队被逼着赶工，要么是因为他们根本不在乎。”他还在第二条帖子中补充说，通常情况下，游戏的启动画面是“在开发的最后阶段”才制作的。他说，“有自豪感的团队会想要展现一个好的形象，所以他们通常会在游戏上线前重新做这些东西。”

虽然很多游戏在开发结束时才制作启动画面，然而 Bethesda 软件公司的出版部门负责人 Pete Hines 明确表示，《星空》的启动画面并非如此，他在自己的 X 帖子中说，“或者他们设计了他们想要的东西，这多年来一直是我们的菜单，也是我们最早确定下来的东西之一。”Hines 还对 Kern 对《星空》开发者是否在乎游戏启动画面的质疑表示不满，称“有自己的看法是一回事，因为你会做得不一样就质疑开发者的‘在乎’程度，这对于另一个‘开发者’来说是非常不专业的。”

IT之家注意到，《星空》Xbox 和 Windows 商店版本已开启预加载，Steam PC 版本将于 8 月 30 日跟进。购买高级版的玩家可以在 9 月 1 日开始玩游戏，标准版玩家则要等到 9 月 6 日。同一天，该游戏也将在微软的 Xbox Game Pass 订阅服务上推出。

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