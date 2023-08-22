消息称苹果 A16 仿生处理器内部被标记为 5nm 芯片，但却被宣传为 4nm

IT之家 8 月 22 日消息，外界普遍认为，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 搭载的 A16 仿生芯片是采用台积电的 4 纳米工艺制造的，然而据爆料人士透露，该芯片在苹果内部被标记为 5 纳米芯片，而不是 4 纳米芯片。

爆料者 URedditor 表示，A16 仿生芯片在苹果内部被标记为 5 纳米芯片。这可能解释了为什么在新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 型号中发现的 M2 Pro 和 M2 Max，在苹果公司的新闻稿中被提及是在 5 纳米工艺上大规模生产的，而不是 4 纳米工艺。

A17 仿生芯片则肯定会采用台积电最先进的 3 纳米工艺，由于从 5 纳米转变到 3 纳米，A16 仿生芯片和 A17 仿生芯片之间的性能飞跃将是巨大的。IT之家注意到，在之前的基准测试中，与前代相比，A17 仿生芯片在单核和多核结果方面提高了高达 31%。

最新的爆料使即将推出的 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 看起来更具吸引力，因为这两款手机都将配备 A17 仿生芯片，而价格较低的 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 可能会使用 A16 仿生芯片。

在 URedditor 发起的讨论中，有人表示，骁龙 8 Gen 2 也是在同样的“5 纳米”工艺上制造的，但在某些情况下，该芯片显示出比 A16 仿生芯片更好的功耗效率。还有人声称，台积电的 3 纳米工艺可能只是缩小了 5 纳米节点，并且 N3E 技术才是真正意义上的 3 纳米工艺。

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