丢失 20 年的标志性索尼克雕像被世嘉找回，将在科隆游戏展亮相

IT之家 8 月 22 日消息，世嘉发现并修复了一座刺猬索尼克雕像，该雕像曾经是矗立在伦敦市中心的标志性建筑。

1996 年，SEGAWORLD London 在皮卡迪利广场的伦敦 Trocadero 中心开业，是当时欧洲最大的室内主题公园。然而，由于上座率低，SEGAWORLD London 在三年后就关闭了。

在 11 万平方英尺的场地内，矗立着一尊标志性的刺猬索尼克雕像，吉祥物的手指上放着一个旋转的地球仪。 这座雕像在此后的几年里被认为丢失了。然而，在 2019 年，该雕像被发现在某人车库的一堆纸和盒子下面。

当地时间周一，世嘉宣布已找到并修复了这座雕像，并将于本周在德国科隆游戏展上展出。

世嘉官方表示：“我们很高兴地宣布，来自 SEGAWORLD London 的标志性索尼克雕像已经被发现，并恢复了昔日的辉煌！不要错过 20 多年后在科隆游戏展上看到这段游戏历史的机会。”

根据世嘉公布的今年最新季度财报（4 月 1 日~6 月 30 日），数据显示，公司在此期间游戏业务上的营收为 337 亿日元（IT之家注：约 16.92 亿元人民币），同比上一轮财报营收下降 2.9%、利润下滑了 45.2%。

不过世嘉表示，今年接下来还会有《女神异闻录：战略版》、《人中之龙外传》、《全面战争：法老》等作，所以之后的游戏销量有望“迎来强劲的势头”，从而实现整个财年 9% 的增长率。

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