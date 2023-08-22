不再死磕人口，《都市：天际线 2》游戏介绍全新里程碑系统

IT之家 8 月 22 日消息，《都市：天际线 2》是由 Colossal Order 开发，P 社（Paradox Interactive）发行的城市模拟建造游戏，团队以每周一期开发者日志的节奏，分享了这款游戏的相关细节。

在昨晚发布的第 10 期开发者日志中，官方介绍了全新的里程碑系统。

每个里程碑会为城市带来几种奖励和新选项

解锁新一个里程碑时，查看获得的奖励，并前往进程面板立即使用发展点数

在前作中，解锁里程碑只有一种途径：建造更多的居民区；而在《都市：天际线 2》游戏中，官方引入了成长点（XP）机制，城市建设过程中可以被动和主动累积成长点。

官方表示根据人口和幸福度增长，游戏内每天可以被动获得 16 次成长点，运作良好的城市可以稳步积累解锁下一个里程碑所需的点数。

从“超小村庄”到“超级大都会”，本作共有 20 个里程碑可以解锁，每解锁一个里程碑可获得金钱、发展点数、扩展许可，以及解锁新的城市服务、政策和管理选项。随着城市发展，你将需要为市民提供诸如公共交通和通信等更多服务，来满足其增加的需求。

IT之家在此附上第 10 期开发者日志链接，感兴趣的玩家可以点击深入阅读。

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