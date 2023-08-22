马斯克要求 X（推特）隐藏新闻标题，称记者应直接在该平台发文

IT之家 8 月 22 日消息，Twitter（现在叫 X）是关注新闻的绝佳平台，许多媒体集团每天都会在社交网络上分享其网站的链接。然而，埃隆・马斯克似乎对此并不满意，据报道，他已要求员工删除平台上的新闻标题。

据《财富》杂志报道，马斯克认为，分享新闻文章时，只应该显示文章的图片和网址，而不是标题。如果用户想分享一段文字，就必须自己输入。

马斯克这样做有几个原因。一是去掉标题可以释放时间线上的空间，让用户看到更多的帖子。二是马斯克想强迫记者直接在 X 上写文章。IT之家注意到，马斯克在其个人 X 账号上称，想要“更多写作自由”和“更高收入”的记者应该直接在平台上发表新闻。

消息人士称，马斯克还认为这一改变将有助于遏制标题党。

马斯克一直在利用他的权力减少竞争网站和社交网络的流量，该平台使用 t.co 链接缩短器来限制 Instagram、Threads 和《纽约时报》等媒体的流量。

这个传言似乎很可信，因为最近 X 应用的一个更新增加了一个标签，在分享文章的图像上方显示网站的 URL。尽管广告商对这个变化表示反对，但马斯克仍然打算继续推行。

如果这个变化真的实施了，将对作家、记者和创作者产生巨大的影响。即使点击图片仍然可以跳转到网站，但标题才是让大多数人点击新闻文章的关键。如果实施，这些媒体肯定会失去很多来自 Twitter 的浏览量。

尽管马斯克试图让 Twitter 看起来对记者有吸引力，但在 Twitter 上发表完整文章并没有真正的好处。首先，因为如果不是 Blue 订阅者（现在称为 X Premium），则会有字符限制。其次，这样做几乎没有任何报酬。几个月前，马斯克宣布创作者将根据帖子的浏览量从广告收入中获得收入。然而，该平台一直未能向这些创作者支付费用，更不用说该计划仅在美国提供。

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