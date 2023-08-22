OpenAI CEO：马斯克的退出对公司影响很大，不得不重新调整安排

8 月 22 日消息，人工智能研究公司 OpenAI 首席执行官萨姆・奥特曼（Sam Altman）最近接受采访时，谈及了埃隆・马斯克（Elon Musk）于 2018 年宣布退出带来的影响。奥特曼称，此举震惊了整个公司，他也不得不重新调整自己的生活和时间安排。

奥特曼说：“当时的情况非常艰难。我不得不重新调整自己的生活和时间安排，以确保我们有足够的资金。”

2015 年，马斯克、奥特曼、职业社交网站领英联合创始人里德・霍夫曼（Reid Hoffman）、支付公司 PayPal 联合创始人彼得・蒂尔（Peter Thiel）以及其他多名科技行业领袖共同成立了 OpenAI。这是一个非营利组织，旨在“以最有可能造福人类的方式推进数字智能发展”。

据估计，马斯克个人向 OpenAI 投入了 5000 万至 1 亿美元。但在 2018 年，马斯克离开了公司董事会。当时，他提出的理由是与特斯拉有利益上的冲突。但今年早些时候，据报道，马斯克在提出执掌 OpenAI 遭到拒绝后离开了该公司。

霍夫曼证实：“基本上，他在说：‘你们都是一群蠢货’，然后就离开了。”

有消息人士称，马斯克退出后，也放弃了继续为 OpenAI 提供资金的承诺，这让奥特曼陷入了困境。

自去年 11 月推出生成式人工智能聊天机器人 ChatGPT 以来，OpenAI 已成为家喻户晓的名字。

这款聊天机器人发布后，微软向 OpenAI 投资了 100 亿美元。今年 4 月，OpenAI 又从红杉资本、Andreessen Horowitz、Thrive 和 K2 Global 等风投获得 4.95 亿美元融资。

尽管马斯克仍然认为这家公司的存在值得称赞，但他抨击 OpenAI 成为了一家“实际上由微软控制、追求利润最大化的公司”。

奥特曼称马斯克是一个“混蛋”，宣称 OpenAI 将利润置于安全之上的说法“完全是错误的”。

马斯克还批评 ChatGPT 提供“令人担忧”的答案，并称人工智能是“人类文明未来面临的最大风险之一”。

尽管如此，马斯克还是在 7 月份宣布成立了自己的人工智能公司 xAI，并称其崇高目标是“了解宇宙的真实本质”。

OpenAI 和马斯克没有回应置评请求。

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