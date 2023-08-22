报告：拉脱维亚人每月用 42GB 移动数据流量，全球第一

IT之家 8 月 22 日消息，据 Atlas 团队的一份新报告显示，拉脱维亚的消费者是全球移动数据消费的冠军，每个移动用户平均每月使用近 42GB 的移动数据。

该报告基于经济合作与发展组织（OECD）提供的信息。研究人员称，拉脱维亚排名第一主要是由于拉脱维亚人在城市地区可以使用高速移动网络，以及不限流量的运营商数据套餐。

紧随拉脱维亚之后的是芬兰，他们每月使用 41GB 的移动数据。OECD 称，芬兰的“先进的电信基础设施”和“精通技术的文化”使该国位居第二位。此外，芬兰人通常被认为是新技术的早期采用者，也可以享受无限制的数据套餐。

排名第三的是奥地利，其公民每月大约使用 30GB 的移动数据。欧洲以外只有一个国家进入了前十名：智利。智利人每月大约使用 19GB 的移动数据。与此同时，英国、美国和德国每月都使用不到 9GB 的移动数据。

研究人员还考虑了另一个重要因素：移动宽带订阅数量。在爱沙尼亚，每个消费者大约有两个单独的订阅，其中一个主要用于智能手机以外的设备，日本人也平均每人拥有近两个移动订阅。

随着 5G 技术在全球范围内的普及，移动数据使用量只会“爆炸式增长”。智能家居设备、联网汽车以及其他所有属于物联网（IoT）范畴的设备都将使移动互联网的使用量呈指数级增长。

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