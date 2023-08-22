科技昨夜今晨 0822：北京严禁使用 AI 自动生成处方、消息称华为秋季新品发布会 9 月 12 日举行、UC 浏览器不再提供专属流量服务

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2023 年 8 月 22 日星期二，今天的重要科技资讯有：

1、《黑神话：悟空》线下“低配试玩”：GTX 1660 Ti 可 50 帧流畅运行

《黑神话：悟空》于 8 月 20 日举行了首次线下试玩体验活动，官方宣传的内容为 RTX 40 系列显卡，现场的机器也被软件锁定无法查看配置，所以大家最关心的 PC 配置要求也无法得知。不过，目前已经有现场试玩人员发现了低配机器运行游戏的情况。

B站 UP 主 @远古时代装机猿 昨日发布视频称，他在现场发现了一台没有机箱的设备，使用的是英特尔酷睿 i7-8700（IT之家注：不带 K）+ GTX 1660 Ti 显卡，实际游玩体验来看，该配置可以 50 帧稳定运行《黑神话：悟空》（2K 还是 1080p 尚有争议）。>> 查看详情

2、消息称华为秋季新品发布会将于 9 月 12 日举行，预热即将开始

据博主 @Jerrold_Tech 爆料，华为秋季新品发布会将于 9 月中旬举行，主打产品为 Mate 60 系列，随后该博主确认具体日期为 9 月 12 日。此外，博主 @用户 848817359 暗示发布会主题为“万象更芯，重构非凡”。>> 查看详情

3、北京将加强互联网诊疗监管：严禁使用 AI 自动生成处方

北京市卫健委日前牵头组织制定了《北京市互联网诊疗监管实施办法（试行）》，并向社会公开征求意见，公众可于 9 月 16 日前向市卫健委反馈意见。根据办法：医疗机构开展互联网诊疗活动要加强药品管理，严禁使用人工智能等自动生成处方，严禁在处方开具前向患者提供药品。>> 查看详情

4、AITO 官宣新款问界 M7 将亮相 8 月 25 日成都车展，余承东称全车投入超 5 亿元

8 月 21 日下午，AITO 官方宣布新款问界 M7 将亮相 2023 成都车展，具体日期为 8 月 25 日。从官方预热海报来看，新款问界 M7 定位大五座 SUV，车身前脸较上代车型变化不大，底部格栅似乎采用了封闭设计，车顶雷达预示着该车有望提供更强的辅助驾驶能力。>> 查看详情

5、消息称苹果 iPhone 15 系列将采用“更紧凑”的内部硬件设计，卡槽与尾插采用一体设计

马上迈入 9 月，苹果 iPhone 15 系列手机爆料声不断，目前 Majin Bu 在 X 平台又继续曝光了一批 iPhone 15 系列内部元件照片，值得注意的是其中部分照片来自于国内华强北，而目前美版 iPhone 已经全面取消实体 SIM 卡槽，改为 eSIM 设计，因此 Majin Bu 曝光的机型元件应当是国行设备，显然当下 iPhone 15 系列相关元件已经在相关市场内开始流通。

根据 Majin Bu 发布的照片及其描述显示，iPhone 15 将采用更加“紧凑”的内部硬件设计，其中卡槽与尾插排线实际上采用一体化设计，因此若用户需要更换卡槽部分，则需要更换一整个模块元件，无形中增加了更换成本费用。>> 查看详情

6、国家广电总局等部门将开展专项整治，力克电视“套娃”收费现象等问题

国家广播电视总局 8 月 21 日联合工业和信息化部、国家市场监管总局等有关单位在京召开治理电视“套娃”收费和操作复杂工作动员部署会。>> 查看详情

7、京东前 CEO 徐雷：不可能去任何公司打工，也不会创业

京东集团原 CEO 徐雷于今年 5 月因个人原因提出退休申请，经集团董事会批准，尊重并同意徐雷退休申请，CFO 许冉接替他成为京东集团新任 CEO。退休几个月后，徐雷近日在接受《GQ 报道》采访时透露了他的未来规划，并表示“不可能去任何公司打工，也不会创业”。>> 查看详情

8、消息称特斯拉新款 Model 3 汽车所有雷达已被移除，售价预计在 20 万元左右

据 @teslashanghai 的最新消息，特斯拉新款 Model 3 已经结束“试生产阶段”，生产提升和压力测试将于 8 月 25 日开始。到 9 月初，预计日产能将达到 1200 台左右。>> 查看详情

9、胡峥楠驾车“干出百公里 8.8 度电”，暗示小米汽车能耗表现

顺为资本任投资合伙人 @胡峥楠 被工程师要求驾驶一辆表显续航 152 公里的电车“带着三个壮汉在 37℃的环境温度下回到 85 公里外的目的地”，结果驾驶过程中百公里能耗最低 8.8 度电。>> 查看详情

10、UC 浏览器：9 月 4 日起，阿里宝卡等宝卡系列所有产品不再提供专属流量服务

UC 浏览器现已发布公告，宣布对专属流量服务进行调整。截止目前，阿里宝卡、蚂蚁宝卡的专属流量介绍页面已经移除对 UC 浏览器的描述，其余 App 不受影响。目前，阿里宝卡福气版用户可享 30GB 专属流量，适用范围包括但不限于腾讯视频、抖音短视频等。>> 查看详情

11、苹果 iPhone 15 系列数据线更多照片曝光：全新设计、带有防弯折组件

著名苹果产品收藏家 Kosutami 8 月 21 日在 X 平台上发布贴文，其中曝光了用于 iPhone 15 Pro 的黑色 USB-C 数据线。据悉，苹果 iPhone 15 系列的数据线将首次采用多色设计，类似之前苹果在 iMac 键盘中附赠的彩色 Lightning 数据线，iPhone 15 标准版线缆将采用彩色设计，Pro 版本线缆拥有黑白两色设计，该数据线在线缆材质方面也有所优化，据 Kosutami 表示，该数据线将带有“专门设计的防弯折组件”。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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