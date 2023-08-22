《铁拳 8》将亮相科隆游戏展开幕夜，有望公布发售日期

IT之家 8 月 22 日消息，2023 科隆游戏展开幕夜将于明日（8 月 23 日）凌晨 2 点直播，多款游戏大作确认亮相，IT之家将全程跟踪报道。

据科隆游戏展开幕夜主持人 Geoff Keighley 的最新消息，《铁拳 8》确认将在 2023 科隆游戏展开幕夜亮相，格斗游戏玩家可以期待一下。

《铁拳 8》此前已开启多平台封测，涵盖 PS5、Xbox Series X|S、PC（Steam）。本作基于虚幻引擎 5 打造，相比前作《铁拳 7》在画面方面有着前所未有的提升，将着重于三岛一八与风间仁之间的父子对决。

该游戏目前可以确认将在财年内（2024 年 4 月前）推出，但一直没有公布具体发售日期，因此大家可以期待一下明日的新消息。

目前已有多款游戏大作确认在 2023 科隆游戏展开幕夜亮相，IT之家汇总如下：

《星空》

《心灵杀手 2》

《刺客信条：幻景》

《黑神话：悟空》

《使命召唤：现代战争 3》

《红色沙漠》

《赛博朋克 2077：往日之影》

《三角洲部队》

《索利斯堡》

《家园 3》

《真人快打 1》

《铁拳 8》

《夜莺》

《堕落之主》

《索尼克：超级明星》

《绝区零》

《月球叛军》（电影预告片）

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