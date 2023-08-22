云计算入门小钢炮，华为云耀云服务器 L 实例体验

随着初创、成长型企业和个人开发者群体日益壮大，他们对一套简单易用，高能效的云基础设施的需求也愈发强烈。这些群体业务规模往往仅仅局限在小范围使用或仅仅作为内部开发环境使用，主要用于电商店铺管理、企业网站、小程序运行等场景。这时候，换一款轻量高效、易于部署、价格实惠、上手简单、管理省心的云服务器自然是这部分群体的首要选择。

华为云针对 IT 能力相对较弱的初创及成长型企业和入门开发者推出了全新的云耀云服务器 L 实例（以下简称“HECS L”），相比于传统的云服务器，HECS L 将云服务器、网络、存储、安全整合在一起，在进一步精简参数和选项，并提供多种应用镜像和系统镜像，方便用户进行业务快速部署。同时，在保证性能和安全的前提下，HECS L 价格也是非常实惠。对于初创及成长型企业和个人而言，不需要特别多运维方面的知识，就可以通过可视化页面实现对资源的部署、管理和使用。

作为华为云的最新产品，HECS L 基于华为云擎天架构打造，这一架构包含数据面“软硬协同系统”和管控面“瑶光智慧云脑”两部分。数据面针对 L0 / L1 / L2 进行垂直优化，使得计算密度提升 2 倍、交付效率提升 4 倍，并通过液冷实现高功耗 CPU 散热、降低 PUE。通过深度软硬协同打造的“擎天卡”可实现计算、存储、网络、安全的全卸载与加速能力，并提供低至 100μs 存储时延与 10μs 网络时延。

擎天架构的管控面瑶光智慧云脑，作为一款分布式云操作系统，可以实现资源全域调度、动态协商与治理、多样性算力智能匹配等能力，让全域资源供给极优，多样性算力使用极简。华为瑶光调度算法团队联合华中科技大学团队在第 12 届 DIMACS 挑战赛斩获两项冠军、一项亚军、两项季军，另外，华为瑶光调度算法团队也在 GECCO 2020 OCP&USCP 比赛双赛道冠军并刷新了 50 多项 PDPTW 榜单世界最好记录。强大的算法团队支持，也带来了华为云擎天架构强大的调度能力。

网络层面，华为云全球存算网 KooVerse 覆盖全球、统一架构的分布式云基础设施，这张网络提供了安全、稳定、低时延的高质量网络，打造 50 毫秒用户优质体验服务圈，确保实时音视频、实时游戏、在线教育等低时延体验。

通过华为云擎天架构和全球存算网，HECS L 能实现高效的服务部署和网络覆盖，这为用户高效敏捷的体验提供了基础保障，接下来，我们具体看看 HECS L 的能力表现如何。

服务选购

HECS L 相比于传统的云服务器，在购买使用上更加简单，华为云用户体验团队针对中小企业和开发者在选配部署、使用运维几个过程中遇到的痛点问题，对 HECS L 的选配流程进行调整，将选配模式调整为以客户实际应用场景为基准的选购模式。这里华为云免费提供应用镜像和系统镜像两类镜像供用户选择。

其中应用镜像主要针对有专门需求客户，这里提供 Linux 可视化宝塔面板、WordPress 企业建站系统、Matomo 网站统计分析平台、Portainer Docker 可视化、GitLab 一站式 DevOps 平台、PrestaShop 电子商务系统、Nextcloud 企业云盘系统、Odoo 企业一体化 ERP 系统、Superset 数据探索与可视化平台、SRS 实时视频服务器。这些应用镜像涵盖服务器运维、企业建站、数据分析、Docker 容器、代码管理、电子商务、企业云盘、ERP、数据治理、流媒体推送等服务，基本可以满足绝大多数初创及成长型企业和个人开发者的业务需求。

另外还有 Windows Server、Ubuntu、CentOS、Huawei Cloud EulerOS 四类系统镜像提供给需要纯净环境进行业务部署需求的用户。这四种系统镜像部署更加灵活，适合专业开发人员选择。

在规格上，相比于其他的云服务器产品，HECS L 目前提供北京、上海、广州三个大区的产品供用户选择，处理器和内存规格包含 2U2G、2U4G、2U8G 三种，针对不同的业务场景，默认提供不同大小的系统盘、峰值带宽和流量包，帮助用户快速定位需求。这些实例规格不同于以往的服务器产品，类似多个服务的集合，包括系统盘、IP、带宽、流量等多种服务，其中最具性价比的，无疑是流量包的模式，既能给到用户更大的带宽，又能通过流量的模式降低成本，即便使用完当月流量，超额流量部分按需收费，单价 0.8 元 / GB，不会影响业务运行，考虑到选择 HECS L 的初创及成长型企业和个人用户，一般业务规模相对较小，因此实例中自带的流量包总体来讲可以满足日常使用。

另外，针对特定的需求 HECS L 还提供额外的数据盘、主机安全、云备份服务。HECS L 从购买方式来看，基本包含了一个云服务器运行所需要的最小环境，让用户在可以一键式的完成环境的搭建，减少决策流程，实现自动编排、一键开通，业务分钟级上线。目前 HECS L 提供包年包月预付模式，套餐时长从 1 个月到 3 年不等。北京、上海、广州 3 个区域最多可以购买 15 台。但是如果你有更大配额的需求，可以通过申请配额的形式来购买，根据我们的体验，华为云一般会在 1 个工作日内响应请求。

除了用户自选 HECS L 相关规格的实例，华为云在 HECS L 基础上还提供两种套餐，其中基础套餐默认规格为 2U4G，70G 系统盘，并提供 5Mbps 峰值带宽、1000GB 流量、100GB 云备份和主机安全服务，适用于初创企业或个人基础建站需求。

另外还有两台 HECS L 的高可用套餐，2 台 2U4G 主机，在云备份、主机安全基础上，还包含云耀负载均衡服务，适合业务量相对较大且有一定技术能力的初创及成长型企业，对性价比、稳定性、安全性较高。

对于传统云服务来讲，产品购买后，资源管理往往分散在多个用户界面下，这就导致用户在无法清晰的感受到自己购买了哪些资源，也不知道当前资源的状态。HECS L 提供可视化资源视图和信息聚合视图，通过图表、资源间关系直观清晰的帮助用户理解资源之间的关系和实时的动态，实现全局监控，统一生命周期管理。

部署体验

接下来，我们通过实际业务的部署，来感受下 HECS L 高效、便捷的运维、管理、使用体验。这里我们使用宝塔面板进行建站。宝塔面板提供常用的建站类模板，在选配完成后，华为云会自动部署宝塔 Linux 面板。

通过一步一步的指导，帮助用户完成服务器密码重置、安全组设置，并提供管理后台链接，帮助用户快速实现域名绑定。

这一过程用户不需要学习命令行相关知识，选购完只需等待即可，进入管理页面登录并完成简单配置就能进入宝塔 Linux 面板，快速进入建站面板中。这里宝塔 Linux 面板提供 LNMP 和 LAMP 两种常见的建站组合。

另外，宝塔 Linux 面板也提供了多种常见的建站模板包括 WordPress、ThinkPHP、Discuz 等，用户只需要根据自己的业务模型进行选择就能实现快速建站。还有 Java、Node、Go、Python 等项目方便用户快速部署。

这里我们在安装完 PHP、MySQL、Nginx 等运行环境后，使用自带的 WordPress 进行建站，从下载到部署安装，仅仅几分钟时间，即可快速完成网站环境搭建。

在 WordPress 后台，我们也可以实现网站相关模块的自定义，编辑和上传。从服务器的购买再到 WordPress 的部署，这一期间我们并没有任何代码或脚本的输入，整个过程完全图形交互界面，对于入门和初创及成长型企业的运维人员而言非常友好。

除了使用宝塔 Linux 面板进行 WordPress 建站模板，HECS L 也提供 WordPress 镜像，只需选配、购买、设置管理员用户名和密码三步，就可以快速搭建完 WordPress 建站系统，这个过程不需要用户手动安装 Nginx、PHP 环境以及 MySQL 数据库，全程不需要命令行就可以实现一键部署，更加方面高效。

对于电商网站，HECS L 还提供 PrestaShop 应用镜像方便快速建站管理，整个部署过程与宝塔 Linux 面板基本一致。PrestaShop 非常适合外贸企业搭建独立的站点，方便海内外用户进行商品选购。

另外，PrestaShop 后台也提供了完善管理环境，包括商品管理、订单管理、客户信息管理、多语言等，为外贸企业快速搭建自己的销售网络。

总体来说，HECS L 在应用镜像部署上，基本上属于“傻瓜式”操作，用户可以不会代码编程，也可以不懂技术细节，只需要按照华为云控制台的步骤，就能实现零基础的业务部署，大大降低使用云服务器的门槛，开箱即用，分钟级部署，让业务从零快速跑起来，平滑使用门槛，这是 HECS L 所带来的不一样的体验。

性能测试

接下来，我们通过测试工具来检验一下 HECS L 的性能表现如何。这里测试我们使用的配置均为 2U4G，主要针对性能测试，测试环境为 Ubuntu，测试项目包含 Geekbench 6 处理器性能测试、Stream 内存测试、Sysbench MySQL 性能测试、ClickHouse 基准测试、Rally Elasticsearch 基准测试，其中 Sysbench、ClickHouse 以及 Rally 测试为了更好对比 HECS L 的表现，我们也对另一款国内主流云服务器厂商旗下的轻量级服务器 A 进行相同的测试，相关规格与 HECS L 均一致。

Geekbench 6 处理器性能测试

处理器理论性能表现上，我们使用 Geekbench 6 对 HECS L 进行跑分。

三次平均单线程得分 1184 分，多线程的份 2132 分，入门级服务器水平，与其轻量、入门定位基本一致。

Stream 内存测试

接下来我们通过 stream 内存测试工具对 HECS 和 ALS6 内存表现进行测试。stream 是业界广为流行的综合性内存带宽实际性能测量工具之一。stream 支持 Copy、Scale、Add、Triad 四种操作。

Copy 它先访问一个内存单元读出其中的值，再将值写入到另一个内存单元。Scale 操作先从内存单元读出其中的值，作一个乘法运算，再将结果写入到另一个内存单元。Add 操作先从内存单元读出两个值，做加法运算，再将结果写入到另一个内存单元。Triad 的表示将 Copy、Scale、Add 三种操作组合起来进行测试。

平均得分如下：

这里测试数据，我们看到 HECS L 内存表现水平与处理器处理能力刚好匹配。可以很好满足轻量化的业务在云端的部署。接下来，我们通过几个偏向实际使用的基准测试，再来看看 HECS L 具体表现如何。

Sysbench-MySQL 性能测试

MySQL 作为广泛使用的关系型数据库受到来自全球用户的广泛使用。MySQL 软件采用了双授权政策，分为社区版和商业版，由于其体积小、速度快、总体拥有成本低，尤其是开放源码这一特点，一般中小型和大型网站的开发都选择 MySQL 作为网站数据库。

这里我们使用 Sysbench 对 HECS L 进行 MySQL 的只读、只写、读写测试。相关测试数据如下：

从数据来看，HECS L 在 MySQL 的读写、只读、只写测试中，性能表现均优于定位相似的 A 轻量服务器，对于初创及成长型企业常见的网站搭建、跨境电商多店铺管理、企业应用部署、小程序和小游戏部署来说，这样性能与业务场景是非常匹配的。

Clickhouse 基准测试

ClickHouse 是一个开源的面向列的数据库管理系统，可以实时生成分析数据报告，是用于实时应用和分析的最快和资源效率最高的开源数据库。作为目前非常火爆的一款面向 OLAP 的数据库，ClickHouse 可以提供秒级的大数据查询。凭借其优异的表现，ClickHouse 在各大互联网公司均有广泛地应用。本次测试生成了 6 千万条数据，大概 6.7GB，压测每条语句执行 120 秒，13 个测试用例执行数据如下：

通过数据来看，HECS L 在 OLAP 的场景中有着较好的表现，部分场景性能远超 A 轻量服务器，平均性能大约是 A 轻量服务器的 3-4 倍，通过 ClickHouse 的测试，我们看到 HECS L 可以很好的应对短时间大量的数据查询，对于初创及成长型企业的业务和日常开发需求能很好的满足。

Rally-Elasticsearch 性能测试

Elasticsearch 是一个分布式、RESTful 风格的搜索和数据分析引擎，能够解决不断涌现出的各种用例。作为 Elastic Stack 的核心，Elasticsearch 会集中存储用户的数据，让用户能够飞快完成搜索，微调相关性，进行强大的分析，并轻松缩放规模。Elasticsearch 可以实现日志监测、基础架构监测、APM、合成监测、企业搜索、Maps、SIEM、终端安全等场景的应用，这里我们通过 Rally 进行 Elasticsearch 的性能测试，测试结果如下：

在相关测试场景中，HECS L 吞吐量达到 35318.52 docs / s，相比于 A 轻量服务器产品，HECS L 这一数据表现非常出众，几乎是 A 轻量服务器产品 2 倍吞吐能力。

通过基准测试我们看到，HECS L 诸多应用场景都是相对均衡的表现，在近似的价位和硬件配置下，相比于其他的轻量服务器产品，HECS L 性能表现无疑是非常出众的，与这一产品匹配的用户和需求是一致的，结合极具吸引力的价格和便捷的部署方式，可以说做到了“三步建站，两倍性能，简单上云第一步”。

最近华为云 828 营销季活动开启，云耀云服务器 L 实例 2 核 2G 3M，领券后 3 个月只要 29 元，2 核 4G 5M 一年只要 228 元，对于初创及成长型企业和个人开发者而言，这样的产品固然是极具性价比的选择。

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