三星 Galaxy Tab A9 平板正面照曝光

IT之家 8 月 22 日消息，消息源 Roland Quandt 今天发布推文，表示在韩国监管机构 Safety Korea 上，发现了三星 Galaxy Tab A9 平板的正面实物照片。

照片中并未提供更多的信息，且正面息屏显示，只是确认了居中打孔设计，无法确认边框等相关情况。

另外 Galaxy Tab A9+ 平板已经现身蓝牙 SIG 网站和印度 BIS 监管机构：

IT之家此前报道，三星 Galaxy Tab A9 平板配有 8 英寸屏幕，预估将替代现有 8.7 英寸的 Galaxy Tab A7 Lite。后者于 2021 年夏季推出，售价为 159 美元。

FCC 认证文件显示，三星 Galaxy Tab A9 平板为 4G LTE 型号，配备和 A7 Lite 相同的 5100mAh 容量电池，配备 15W 的三星 EP-T1510 USB-C 充电器，保留 3.5mm 耳机端口。

FCC 认证文件显示三星 Galaxy Tab A9 平板尺寸为 210.7mm x 124.7mm，作为对比，三星 Galaxy Tab A7 Lite 的长度和宽度为 212.5mm x 124.7mm。

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