荣耀畅玩 20a 手机上架：联发科 G85 处理器，售价 999 元

IT之家 8 月 22 日消息，荣耀畅玩 20a 手机现已上架荣耀商城，搭载联发科 G85 八核处理器，售价 999 元。

▲ 图源荣耀商城，下同

IT之家从商品页面获知，荣耀畅玩 20a 正面配备 6.5 英寸 TFT LCD 水滴屏，分辨率为 1600×720 像素，支持 60Hz 刷新率以及 1670 万色显示，通过莱茵护眼认证。此外，该手机提供幻夜黑、钛空银、极光蓝三款配色，后置 1300 万主摄 + 200 万像素景深镜头，前置 500 万像素 AI 美颜相机。

荣耀畅玩 20a 机身内置 5000mAh（典型值）电池，标配 10W（5V / 2A）充电器，提供 Type-C 接口（支持 USB 2.0），并保留了 3.5mm 耳机接口以及 MicroSD 存储卡接口。目前，该手机仅提供 6GB RAM + 128GB ROM 一个版本。

荣耀畅玩 20a 出厂预装基于 Android 12 打造的 Magic Ul 6.1 系统，支持换机克隆、智慧多窗、智慧视觉、智慧识屏、AI 字幕、YOYO 建议、应用分身等功能。

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