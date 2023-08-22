用户反映苹果 iPhone 14 电池健康度下降过快，更换非正品电池将导致功能失效

IT之家 8 月 22 日消息，苹果公司的 iPhone 14 系列手机上市不到一年，就出现了电池健康度下降过快的问题。一些用户反映，他们的手机电池在使用几个月后，就损耗了 10% 以上的容量。苹果公司表示，这种情况属于正常现象，只有当电池容量低于 80% 时，才能在保修期内享受免费更换服务。

如果用户想要更换电池，他们有两个选择：一是付给苹果公司 99 美元，让其使用正品电池进行更换；二是找第三方维修商，使用非正品电池进行更换。然而，后者存在一个风险，因为苹果公司对部件进行了序列化处理。

据IT之家了解，序列化处理是指苹果公司在每个部件上加入了一个独特的序列号，并且要求部件与逻辑板之间进行匹配。如果使用非正品电池或者其他 iPhone 14 手机上拆下来的电池进行更换，那么手机将无法识别新电池，并且会禁用电池健康度功能，这意味着用户无法查看电池的剩余容量和性能状况。

维修专家 Ricky Panesar 表示，要想避免这个问题，就必须使用苹果公司提供的专有软件来同步新旧部件的序列号。但是，这样做需要有专业的微电子技术和正品电池。目前，在全球范围内能够提供这种服务的维修商并不多。

序列化处理不仅影响了 iPhone 14 系列手机，还影响了其他苹果产品，如 Apple Pencil、iPad Pro 和 MacBook Pro 等。如果这些产品的部件被更换而没有进行匹配，那么可能会出现画线不直、屏幕出现阴影等问题。

这种做法引发了一些人对苹果公司的批评，认为这是在限制用户和第三方维修商的自由选择，增加了维修成本和难度，损害了消费者权益，并且不利于保护环境。

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