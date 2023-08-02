拼多多夏季清仓大促来袭，苹果 iPhone 14 系列冰凉骨折价

大暑已过，但气温并没有下降的意思。如果你还在被大暑后依然酷热的天气蒸烤得死去活来，那么现在，是时候去拼多多感受一下久违的冰爽了。

8 月 2 日 20 点起，拼多多百亿补贴夏季清仓大促正式到来。最高 260 元大额券包等你来领，活动商品叠券再享折上折，炎炎夏日给你冰点价！

走过路过先领券，领上券总不会亏！iPhone 14 低至 5029 元，全系列最高直降 2600 + 元！

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和往常一样，IT之家也为大家精心整理了一份好物清单，个个都是热销产品，相信会有让你心动的。

一、手机福利专区

1、iPhone 14 系列

手机方面雷打不动的还是先为大家推荐 iPhone 14 系列。这次拼多多夏季清仓大促，iPhone 14 系列的价格为：

iPhone14 ，夏促价低至 5029 元起！

iPhone14 Pro，夏促价低至 6449 元起！

iPhone14 Pro Max，夏促价低至 7179 元起！

iPhone 14 搭载 6.1 英寸 Retina XDR OLED 显示屏，具有原彩显示、触觉触控和高达 1200 尼特的峰值亮度。在内部，iPhone 14 仍采用 A15 仿生芯片，但提供了比 iPhone 13 更高的性能。

而 iPhone14 Pro 拥有重新设计的原深感摄像头阵列，可提供“灵动岛”这一独特的交互方式，6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏更亮，并具有 AOD 显示的功能。其搭载的 A16 芯片是第一款基于 4nm 工艺的 Apple 芯片，

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2、 荣耀 90

安卓手机方面，先为大家推荐这款荣耀 90，12GB+256GB 官网价 2499 元起 ，拼多多百亿补贴夏季清仓大促活动价只需 2269 元起，以页面价格为准，先买先享受。

荣耀 90 采用镜月设计，配备 6.7 英寸 3840Hz 超高频调光四曲屏，内置 5000mAh 电池，支持 66W 快充，同时在影像上搭载了 2 亿像素大底主摄。

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3、 vivo X90

接下来是一款高端旗舰手机，vivo X90，8GB+256GB 官网价 3999 元起 ，百亿补贴夏季清仓大促价只需 3009 元起，以页面价格为准，先买先享受！

vivo X90 搭载联发科天玑 9200 处理器，拥有自研 V2 影像芯片与超广域冰原散热系统，内置 4810mAh 电池，支持 120W 双芯闪充，配备 50MP VCS IMX866 主摄。

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二、电脑和电玩福利专区

4、惠普光影精灵 9

暑假期间正式畅玩游戏的好时机，这里为大家推荐一款来自惠普的光影精灵 9 游戏本，官网价 8899 元起 ，拼多多百亿补贴夏季清仓大促活动价只需 7499 元起，以页面价格为准，先买先享受！

这款惠普光影精灵 9 搭载英特尔 i7-13650HX 处理器，英伟达 RTX 4060 显卡，16.1 英寸 2.5K 165Hz 刷新率屏幕，16GB 双通道 4800MHz 内存，1TB PCIe 4.0 大容量固态硬盘。

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5、任天堂 Switch OLED《塞尔达传说：王国之泪》限定版掌机

除了用游戏本玩游戏，掌机或主机也是不错的选择，这里为大家推荐最近大火的《塞尔达传说：王国之泪》限定版 Switch OLED，港版官网原价 2149 元起 ，拼多多夏季清仓大促补贴价只需 2039 元起，以页面价格为准，先买先享受。

Switch OLED 采用了 7 英寸的 OLED 屏幕，还采用了效果更好的扬声器，内置储存空间也从 32GB 升级到 64GB，机身后部的支架也更大，续航方面和此前的续航加强版相似。

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三、配件和家电福利专区

6、一加 27W 冰点散热背夹

天气炎热，手机也更容易发热，经常玩手机的你需要这款一加 27W 冰点散热背夹，官网原价 204 元起 ，百亿补贴夏季清仓大促价只需 166 元起，以页面价格为准，先买先享受。

这款一加 27W 冰点散热背夹拥有满血 27W 超高功率，1800 平方毫米超大制冷片面积，全新定制双 TEC 制冷片 2.0，温差提升 1.5°，高能散热，直接拉满。

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7、小米 606L 十字四门风冷无霜冰箱

夏天很多人有囤冷饮的需求，这里再为大家推荐一款冰箱，小米 606L 十字四门风冷无霜冰箱（BCD-606WMFSA），官网原价 3699 元起 ，百亿补贴夏季清仓大促价只需 2999 元起，以页面价格为准，先买先享受！

小米 606L 十字四门风冷无霜冰箱支持水分子筛生态保鲜技术，保湿储鲜抽屉内置生态保湿膜，控制抽屉内湿度，阻止蔬果水分流失。同时机身薄至 69cm，嵌入橱柜不突兀，一体家居空间更自由。

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四、美食和名酒福利专区

8、外星人电解质水 500ml*15 瓶整箱装

夏天来一瓶冰镇饮料是最美妙的事，这里为大家推荐外星人电解质水 500ml*15 瓶整箱装，官网原价 72.12 元起 ，百亿补贴夏季清仓大促价只需 52.5 元起，以页面价格为准，先买先享受！

外星人电解质水 0 糖 0 卡，电解质≥200mg / 瓶，有助于维持体内的电解质平衡，使机体维持较好的水合状态，还特别添加了双重维生素，有抗氧化和帮助蛋白质代谢和利用的作用。

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9、阳光玫瑰整串晴王葡萄青提

水果方面，为大家推荐这款阳光玫瑰整串晴王葡萄青提，原价 37 元起 ，百亿补贴夏季清仓大促只需 19.6 元起，以页面价格为准，先买先享受！

阳光玫瑰晴王葡萄青提果肉饱满，爽脆香甜，满口爆汁，以自然山泉水灌溉，自然成熟，糖分更高，更甜。

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10、五粮液 52 度 500ml×1 瓶装浓香型白酒

最后是五粮液 52 度 500ml×1 瓶装浓香型白酒，官网原价 1098 元起 ，百亿补贴夏季清仓大促活动价仅需 899 元起，以页面价格为准，先买先享受！

五粮液拥有一个多世纪的品牌沉淀，全新第八代五粮液集合了五粮液的气韵、精髓，香气悠久，味醇厚，入口甘美，入喉净爽，各位协调，恰到好处。

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结语

除了上面小编推荐的产品，这次拼多多百亿补贴夏季清仓大促活动还有更多福利优惠在等待大家，点击下方链接，即可进入活动主会场，发掘更多的惊喜。

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此外，大家在百亿补贴中看到的均为各大品牌授权的正品好货，拼多多还特别引入了商品品质保证保险，产品质量都值得信赖，小伙伴们可放心购买。

目前活动已经火热开启，小伙伴们赶紧去抢购吧。

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