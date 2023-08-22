realme 真我 GT5 手机跑分曝光：配 16GB / 24GB 版本，8 月 28 日发布

IT之家 8 月 22 日消息，realme 真我 GT5 手机今日正式官宣 8 月 28 日 14:00 发布，确认提供 24GB LPDDR5X +1TB UFS4.0 组合版本，该机的 16GB 和 24GB 两款型号目前均已现身 GeekBench 跑分库。

其中 16GB 内存型号为“RMX3820”，在 GeekBench 5.5.1 版本中单核成绩为 1491 分，多核成绩为 4087 分；在 GeekBench 6.1.0 版本中，单核成绩为 2017 分，多核成绩为 5408 分。

24GB 内存型号为“RMX3823”，在 GeekBench 6.1.0 中有 2 个跑分结果，其中单核最高得分为 2041 分，多核得分为 5609 分。

IT之家此前报道称，真我 GT5 确认搭载骁龙 8 Gen 2 处理器以及超帧独显芯片 X7，提供 24GB LPDDR5X +1TB UFS4.0 内存版本，CPU 配备“极客性能面板”。

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