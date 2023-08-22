消息称梅赛德斯-奔驰 EQE 和 EQS 电动车型将升级 800V 高压充电

IT之家 8 月 22 日消息，根据德国汽车媒体 JESMB 报道，梅赛德斯-奔驰计划升级 EVA2 平台，将现有 400V 升级到 800V 高压平台，允许车主通过 200kW 以上充电系统为车辆提供快充。

NMA 平台：覆盖 CLA、EQA / GLA 和 EQB / GLB 等 4 个衍生平台车型

MB.EA-M 平台：从 2025 年开始，覆盖电动 C 级和 GLC 车型

EVA2M 平台：其中 M 代表 MOF。

梅赛德斯更新的 EVA2M 平台最大的改进，在于引入自主研发的 eATS 2.0 电动引擎、全新的 800V 高压充电系统，而且变速箱会从单速变为双速，可以更加动态合理地调整输出和功耗。

IT之家援引该媒体报道，奔驰在升级到 800V 高压系统之后，EQE 和 EQS 平台车型充电速度支持 200kW，比现有的 170kW 限制有大幅提升。

而且，由于充电过程中产生的热量更少，汽车应该能够在更长的时间内保持更高的充电速率，这反过来也会缩短车主的充电时间。

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