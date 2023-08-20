2024 款梅赛德斯 AMG GT 跑车发布：全新外观设计，首搭 2+2 座椅布局

IT之家 8 月 20 日消息，梅赛德斯-AMG 在蒙特利汽车周解开了备受期待的第二代 AMG GT 跑车的面纱，这款与保时捷 911 竞争的车型采用了全新的外观设计，并且提高了舒适性和实用性，提供可选的 2+2 座椅布局。新款 GT 只有硬顶版，同时搭载了 AMG 最新的性能和底盘技术，包括标配的可变四驱系统。

IT之家注意到，尽管车身的每一部分都经过了重新设计，但新款 GT 仍然具有很高的辨识度。愤怒的脸采用泛美式格栅，下方有光滑的黑色延伸部分，让人想起了即将退出市场的 Black Series。前大灯更加柔和，而细长的尾灯则通过一个饰条连接在一起，下面是一个主动后扰流板。

该车型标配 20 英寸轮毂，也可以选择 21 英寸的合金轮毂。后臀部更加宽大，让人联想到 911，而比例也比以前更加协调。这是因为新款 AMG GT 比上一代长了 182 毫米，达到了 4,728 毫米，轴距也增加了 70 毫米，为 2,700 毫米，新一代车型还比上一代宽了 45 毫米和高了 66 毫米。

尽管外观和比例看起来很熟悉，但 AMG GT 是基于一种新的架构打造的，使用了铝、钢、镁和纤维复合材料（玻璃和碳），这样可以为 2+2 座位布局和更大的后备箱提供更多的空间。

内饰方面，该车搭载 12.3 英寸的数字仪表盘和 11.9 英寸的信息娱乐屏幕，这些都是从 SL 敞篷车上继承过来的，AMG 性能方向盘和带有集成头枕的桶形座椅也营造出了高级而运动的氛围。

后排空间看起来非常狭小，只适合儿童或身高不超过 1.5 米的人乘坐。行李箱容积在 321 升到 675 升之间，适合长途旅行。

动力方面，新车搭载的双涡轮增压 4.0 升 V8 发动机经过升级，功率和扭矩都有所提升，同时符合欧 7 排放标准。在上市时，该车型将提供两种 V8 动力版本。入门级 55 版拥有 469 马力（350 千瓦 / 476 ps）和 700 牛・米（516 磅・英尺）的扭矩，0-100 公里 / 小时加速时间与 SL 敞篷车相同为 3.9 秒，最高时速为 295 公里 / 小时。更强劲的 GT 63 版拥有 577 马力（430 千瓦 / 585ps）和 800 牛・米（590 磅・英尺）的扭矩，0-100 公里 / 小时加速时间为 3.2 秒，最高时速为 315 公里 / 小时。目前还不清楚 AMG 是否会像 SL 敞篷车一样提供一款低配的 43 版，搭载涡轮增压四缸发动机，但从谍照来看，更强大的插电式混合动力 GT E Performance 版应该是肯定会推出的。

新车只配备了 9 速 AMG Speedshift 自动变速箱，安装在发动机后面，采用了湿式启动离合器代替了扭矩转换器。与前驱版不同，GT 现在标配了全可变 AMG Performance 4MATIC + 四驱系统，其它标准配置还包括带有主动侧倾稳定功能的 AMG 主动悬架控制系统，带有主动稳定杆、电子控制的后轴差速锁、主动后轮转向和主动空气动力学等技术。

新款梅赛德斯-AMG GT 预计将于 2024 年上半年在美国上市，定价尚未公布，预计会比同等级别的 SL 敞篷车更贵。

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