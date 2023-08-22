为解决名称混乱问题，Kotlin 跨平台开发技术统一命名为 KMP

IT之家 8 月 22 日消息，JetBrains 官网近日发布博客，了解决过去两年长期困扰众多 Kotlin 开发者的命名不一致和缩写混乱问题，官方将弃用“Kotlin Multiplatform Mobile”（KMM）产品名称。

从现在开始，无论目标组合如何，“Kotlin Multiplatform”（KMP）都是跨平台共享代码的 Kotlin 技术的首选术语。

IT之家从博客中获悉，Kotlin Multiplatform 最早在 KotlinConf 2017 上以“Kotlin Multiplatform Projects”名称发布，最初支持 JVM、Native 和 JS 目标。早期采用者主要使用缩写“KMP”，较少使用“MPP”。2020 年前，这项技术都处于实验阶段，团队根据早期采用者的反馈进行调整。

2020 年，官方将重点转向 iOS 与 Android 之间的代码共享，并希望吸引更多移动开发者使用 Kotlin Multiplatform，为了反映这一重点，官方将 Kotlin Multiplatform 中 iOS 与 Android 之间代码共享相关的所有内容拆分为一个名为“Kotlin Multiplatform Mobile”的独立产品，为其引入缩写 KMM，并宣布了 Alpha 版本。同时，官方还发布了适用于 Android Studio 的 Kotlin Multiplatform Mobile 插件。

虽然新 Kotlin Multiplatform Mobile 名称的 Alpha 版本引起了关注，但它也带来了混乱，因为开发者不确定如何称呼在 iOS 与 Android 之外共享代码的技术。某些现有社区内容和库的名称中也包含“KMP”，进一步加剧了这种混乱，导致生态系统具有多个名称 —— Kotlin Multiplatform 和 Kotlin Multiplatform Mobile —— 以及缩写 KMP、KMM 和 MPP。

为了解决过去两年长期困扰众多 Kotlin 开发者的命名不一致和缩写混乱问题，JetBrains 决定弃用“Kotlin Multiplatform Mobile”产品名称。

从现在开始，无论平台组合如何，“Kotlin Multiplatform”（KMP）都是跨平台共享代码的 Kotlin 技术的首选术语。

JetBrains 官方表示，KMP 非常适合跨多个平台共享代码，而不仅仅是 iOS 和 Android，还能够与桌面和服务器端共享代码。此外，官方正在积极开发 Kotlin / Wasm，旨在促进使用 Kotlin Multiplatform 的现代 Web 开发。

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