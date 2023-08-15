3DMark 推出跨平台光追跑分工具 Solar Bay，RTX 4090 碾压旗舰手机 24.5 倍性能

IT之家 8 月 15 日消息，知名基准测试工具 3DMark 日前宣布推出一项全新的测试服务 —— Solar Bay，用于测试跨平台设备的光线追踪性能，也就是电脑和手机能一起跑分了。

据介绍，Solar Bay 用于在 Windows PC 和高端 Android 设备上测试光线追踪图形性能。该基准测试通过实时渲染要求苛刻的光线追踪场景，来衡量游戏相关的图形性能。

Solar Bay 现在可在 Google Play Store 获取 Android 版，在 Steam、Epic Games 或直接从 UL Solutions 上获取 Windows 版（IT之家注：Android 版免费）。

这一基准测试分为三个阶段，每个阶段的光线跟踪工作量线性增加 100%。UL Benchmarks 官方表示，该测试旨在展示“设备的能力，例如短时间内的性能”。UL 声称，这是为了模仿手机游戏，因为手机游戏是“一系列短暂的活动”，更考验设备在短时间内提供即时性能的能力。

根据外媒 VideoCardz 的测试，英伟达 RTX 4090 高端显卡和三星 Galaxy S23 Ultra 高端手机对比测试，前者的跑分达到了后者的 24.5 倍。

▲ 图源 VideoCardz

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。