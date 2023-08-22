荣耀：并未设立印度子公司，不存在也没有任何技术转让计划

IT之家 8 月 22 日消息，据第一财经报道，针对最近重启印度业务传闻，8 月 22 日，荣耀发布辟谣声明。

荣耀表示，荣耀公司在印度一直通过分销商的方式开展业务，目前在印度没有子公司也没有成立子公司的计划，不存在也没有任何技术转让计划（包含且不限于软硬件，产品和服务管理等转让）。PSAV 作为荣耀在印度的分销商，被授权在印度进口和分销荣耀产品并针对产品进行相关宣传和推广，不得以超出分销商权限的任何形式使用荣耀公司的品牌（HONOR 等）。印度 HONOR Tech 公司不是荣耀的合作伙伴，也同荣耀公司之间没有任何关联关系。

去年 7 月，荣耀手机 CEO 赵明在采访中已经表示，荣耀几年前就在印度有团队和经营了很长时间，后来由于众所周知的原因，荣耀印度团队撤出了。目前荣耀在印度仍有合作伙伴，并开启了相关业务，同时在印度市场保持了盈利，未来荣耀会采取非常稳妥的方式在印度市场开展业务。

IT之家注意到，市场调研机构 Canalys 数据显示，今年二季度，印度手机市场出货量稳定在 3610 万部，仅下降 1%，环比增长 18%，标志着该市场在经历连续三个季度下滑后，出现轻微复苏的信号。同期，中国智能手机市场出货同比下滑 5% 至 6430 万部，环比也下降 5%。

长期以来，中国品牌占据着印度手机市场的主要份额。从今年二季度的排名来看，除了三星以 18% 的份额与 vivo 并列第一外，三至五名也都是中国品牌，分别是小米的 15%，realme 的 12%，以及 OPPO（不含一加）的 10%；四家中国品牌合计占据印度市场 55% 的份额。

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