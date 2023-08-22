知名足球游戏《闪电十一人》迎 15 周年，开发商官宣新作将出展 TGS

IT之家 8 月 22 日消息，《闪电十一人》是一款由 L5 所打造的经典足球 RPG 游戏，该游戏最初发布于 3DS 平台，故事背景围绕“雷门中学的足球部”展开，玩家需要负责一个仅有 7 名部员的弱小足球队伍，逐步令队伍的力量开始壮大。

该游戏今日迎来了 15 周年纪念，官方还公布了新作《闪电十一人 英雄们的胜利之路》的一些最新情报，IT之家整理要点如下：

1、南云原中的 3 名角色设定画公布。 2、迷之少年以及南云原中的队服公开。 3、比赛部分追加新系统，比如“焦点、精神槽”等。旨在为游戏提高深度，加强动作策略性，并结合状态数据和运气因素以达到一个更好的平衡。 4、游戏将引入长期经营理念“V 计划”：除了游戏的“故事模式”和“编年史模式”外，还会考虑供在线玩家长期体验的“胜利之路模式” 5、游戏将追加新模式“胜利之路”：除了在线比赛还可以参加足球前沿。即联赛管理模式，每个赛季约在 2~3 个月，其中无法使用离线培养的强大球员，队伍由 6 名赛季球员和 5 名永久球员组成。 6、经过筛选主角定为“笹波云明”以及円堂ハル（前作主角円堂守的儿子）。 7、游戏将在推出后追加更多角色。 8、本作主要角色必杀技会提供语音（动画不可直接跳过，但能加速跳过）。 9、游戏将确认出展今年 TGS，届时玩家可以体验拥有着“新系统”的比赛。 10、下一次新情报将于 8 月 31 日公布。

▲ 图源《闪电十一人 英雄们的胜利之路》官方截图

▲ 图源《闪电十一人 英雄们的胜利之路》官方截图

除此之外，官方此前还表示，在《闪电十一人 英雄们的胜利之路》中，玩家既可以像 3DS 中的《闪电十一人》那样使用触屏操作（官方考虑推出触控笔），也能以现代化的 Joy-Con 手柄操作方式进行游玩。

▲ 图源《闪电十一人 英雄们的胜利之路》官方海报

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