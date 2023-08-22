EA 魔法射击游戏《不朽者传奇》今日上线，售 248 元

IT之家 8 月 22 日消息，由 Ascendant Studios 打造，EA 发行的第一人称魔法射击游戏《不朽者传奇》今日上线 XSX、PS4/5、PC 平台，Steam 标准版售价 248 元，豪华版售 298 元。

IT之家附豪华版内容：

同时，该作媒体评分解禁，M 站均分 69 分。值得一提的是，该作目前 Steam 评价为“多半差评”，主要是优化问题，很多人遇到闪退的情况。

《不朽者传奇》是一款第一人称单人魔法射击游戏，游戏故事围绕主人公贾克展开；面临这个岌岌可危的世界，贾克加入了精英战斗法师团，担负起救亡的使命。掌控三系魔法，在打破第一人称射击游戏常规的游戏中运用致命技巧、消灭敌方军团。

游戏简介：

贾克在塞伦的街头长大，无权无势、穷困潦倒，他被称为“异数者”—— 未来会出人意料地表现出魔法能力。带着新近发掘出的潜力，贾克不情愿地投入了人类为控制魔法而打响的永恒之战。如今，艾维姆的两个最强王国经过了几个世纪的僵持，拉沙恩已经把卢西恩及其盟友逼入绝境。鉴于永恒之战双方都有强力法师和士兵军团，贾克和他的精英不朽者教团必须揭开艾维姆的动荡过往之谜，才有希望拯救这个危在旦夕的世界。