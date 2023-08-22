EA 魔法射击游戏《不朽者传奇》今日上线，售 248 元

IT之家 8 月 22 日消息，由 Ascendant Studios 打造，EA 发行的第一人称魔法射击游戏《不朽者传奇》今日上线 XSX、PS4/5、PC 平台，Steam 标准版售价 248 元，豪华版售 298 元。
IT之家附豪华版内容：
游戏本体
三魔驭使之怒 —— 可装备贾克的红色、绿色或蓝色符文，并提升暴击伤害
不朽者指环 —— 提升对所有三色魔法的破碎效果
拉沙恩指环 —— 提升所有三色魔法的伤害
阿瑞斯特亚指环 —— 提升所有三色魔法的狂怒伤害
巨人魔造兵护腕 —— 提升护甲和治疗水晶恢复率
天空岛护手 —— 提升护甲和护盾值，同时缩短闪避的冷却时间
德雷斯尼尔透镜 —— 增加魔法破坏伤害并提升红色魔法的整体威力
卢西恩之链 —— 缩短拴移控制魔法的冷却时间并提升蓝色魔法的整体威力
无面帝之瓶 —— 延长凝滞控制魔法的持续时间，并提升绿色魔法的整体威力
同时，该作媒体评分解禁，M 站均分 69 分。值得一提的是，该作目前 Steam 评价为“多半差评”，主要是优化问题，很多人遇到闪退的情况。
《不朽者传奇》是一款第一人称单人魔法射击游戏，游戏故事围绕主人公贾克展开；面临这个岌岌可危的世界，贾克加入了精英战斗法师团，担负起救亡的使命。掌控三系魔法，在打破第一人称射击游戏常规的游戏中运用致命技巧、消灭敌方军团。
游戏简介：
贾克在塞伦的街头长大，无权无势、穷困潦倒，他被称为“异数者”—— 未来会出人意料地表现出魔法能力。带着新近发掘出的潜力，贾克不情愿地投入了人类为控制魔法而打响的永恒之战。如今，艾维姆的两个最强王国经过了几个世纪的僵持，拉沙恩已经把卢西恩及其盟友逼入绝境。鉴于永恒之战双方都有强力法师和士兵军团，贾克和他的精英不朽者教团必须揭开艾维姆的动荡过往之谜，才有希望拯救这个危在旦夕的世界。
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