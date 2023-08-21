Roguelite 动作游戏《机兵大乱战》正式公开：Steam 页面上线，明年发售

IT之家 8 月 21 日消息，《侍神大乱战》开发商 ALPHAWING 所开发的全新 Roguelite 动作游戏《机兵大乱战》正式公开，计划 2024 年发售，现已上线 Steam。

《机兵大乱战》是一款 Roguelite 动作游戏，玩家将操纵人型仿生机器人“动力兵”，以及超重型“机甲”，横扫如潮水般涌来的敌人，随着不断游玩动力兵和机甲将会变得越来越强大。

IT之家附游戏简介：

游戏剧情

天空一碧如洗、蔽日穿云、无边无垠…… 这番话是出自何人之口呢……？

喔喔，我记得，这是鲁德拉所提到的假想现实…… 类似于童话故事

人类躲进地下都市避难，究竟已经过了多少年了呢？

见过蓝天的人，如今也已经一个不剩了

现在的我，被关在一个无机质的墙壁中，又低、又窄

我究竟是从什么时候开始处于这里的呢……



时隔 1000 年从冷冻睡眠中苏醒的少女丝莉雅，为了寻找其他幸存的人类，和搭档机器人拍档仔一起组装出人型仿生机器人“动力兵”，踏上调查之旅……

极其自由地定制玩家角色

你所操作的“动力兵”，以及供动力兵乘坐的重型“机甲”，从性能到设计均可以详细定制。外观和涂装都能任你指定，各个零件均可拆卸，在庞大的部件品类中创造你喜欢的机兵吧。尽情地定制，打造只属于你自己的角色。

随着反复游玩，角色会越来越强，将袭来的海量敌人华丽地一扫而空

在前作《侍神大乱战》中，你可以将跳跃、垫步、攻击等细节动作组合成独特的战技，而在本作中，你则可以通过安装游戏中获得的“磁盘”和“APP”来强化你的角色。玩法变得更加简单易懂，无双割草的乐趣和爽快感绝对令人期待。

引入了光线追踪，以及随着战况实时演奏音乐的新技术

虽然本作采用像素风格的复古画面，但也和前作一样使用了以 3D 模型实时渲染像素画面的技术。并在此之上引入了强化光影表现的光线追踪等最新技术。并且，在音频方面，本作也加入了随着战斗状况实时演奏音乐的独家新技术。