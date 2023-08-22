小米 Redmi K60 至尊版手机官宣支持 5 年 OTA 更新，4 次安卓大版本升级

IT之家 8 月 22 日消息，小米 Redmi 今日宣布，Redmi K60 至尊版手机将支持 5 年 OTA 更新，4 次安卓大版本升级，同时已加入 MIUI15 首批升级名单。

▲ Redmi K60 至尊版官宣海报

Redmi K60 至尊版手机于上周刚刚发布，该手机搭载联发科天玑 9200+ 旗舰处理器，配有 Pixelworks 逐点的 X7 独显芯片，最高 24GB LPDDR5X 内存和 1TB UFS 4.0 闪存，还搭载了全新的狂暴引擎 2.0。

该机正面配备一块 6.67 英寸 2712×1220 华星光电 C7 OLED 直屏，峰值激发亮度 2600nit，支持 144Hz 刷新率，2880Hz 高频 PWM 调光。该机提供墨羽、影青、晴雪三款配色，机身内置 5000mAh 电池，支持 120W 快充，号称“19 分钟充电 100%”。

▲ Redmi K60 至尊版

影像方面，Redmi K60 至尊版后置 50MP（索尼 IMX800，OIS 光学防抖）主摄，以及 8MP 超广角 + 2MP 微距三摄，前置 20MP 居中挖孔镜头。

除此之外，Redmi K60 至尊版还搭载了 X 轴线性马达、NFC、红外遥控、双扬声器、IP68 防尘防水等。

▲ 一加 Ace 2 Pro 预热海报

IT之家曾报道，与 Redmi K60 至尊版同期发布的一加 Ace 2 Pro 此前已经确认支持 4 年 3 次安卓大版本升级。一加中国区总裁李杰表示：“一加 Ace 2 Pro 跟用户不是做一锤子买卖，而是长久的陪伴，我们在这些地方的发力，虽然参数表上看不出来，但时间久了，用户会看得出来、用得出来。”

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