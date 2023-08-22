小米 14 Ultra 手机现身 IMEI 数据库，预计明年 3 月发布

IT之家 8 月 22 日消息，据 gsmchina 网站报道，继小米 14/14 Pro 之后，小米 14 Ultra 手机也现身 IMEI 数据库（国际移动设备识别）。

数据库显示，小米 14 Ultra 将提供两个版本，分别针对中国和全球市场，型号分别为 24030PN60C 和 24030PN60G。与小米以前的型号类似，IMEI 号码中的“2403”数字代表这款新机预计在 2024 年 3 月亮相。

据IT之家此前报道，小米 14 系列手机于今年 5 月已现身 IMEI 数据库中，其中小米 14 手机国行型号为 23127PNOCC，全球版型号为 23127PNOCG；小米 14 Pro 手机国行型号 23116PN5BC，全球版型号 23116PN5BG，数字暗示小米 14 系列手机预计在 2023 年 11 月或 12 月在国内发布。

此前有多方消息称小米 14 系列预计提供四款机型，除了已经现身 IMEI 数据库的小米 14、小米 14 Pro 以及小米 14 Ultra 外，还将推出一款特别款机型，目前命名尚不确定。

据数码闲聊站此前爆料，小米 14 目测尺寸变化不大，镜头排列也是和去年一样，为 3 颗圆形直立镜头 + 方形 Deco，而 Ultra 版目前还是中置四摄 Deco，有计划做亮面版本。

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