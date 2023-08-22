TrendForce：电视品牌厂商 Q3 开始濒临亏损边缘，下调全年全球电视出货量预期

IT之家 8 月 22 日消息，TrendForce 发布最新的面板产业链供需及价格报告。

IT之家注意到，2023 年 8 月下旬，电视各尺寸面板价格依然维持了上涨趋势，而显示器各尺寸面板及部分笔记本面板价格也有小幅上涨：

TrendForce 分析师指出，为维持电视面板涨势，面板厂商进入 Q3 后仍选择持续控产，而品牌为维持销售，整机零售价涨幅无法反映电视面板价格上涨幅度，因此一些品牌在 Q3 开始濒临财务亏损边缘。

据称，中国电视厂商目前正在为双 11 进行备货，预计将于 9 月底到达高峰，预计会带动 Q3 电视出货季增 11.9％，达 5224 万台，但仍较 TrendForce 先前预估出货减少 1.3％；今年全球电视出货量预期将下修至 1.98 亿台，同比减少 1.5%。

TrendForce 指出，随着电视品牌的面板采购量于 9 月达高峰后，预估 Q4 采购量将进一步减少 7.3%。因此谨慎控产仍是接下来维持电视面板价格的关键。

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