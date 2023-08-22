realme 真我 GT5 手机预热：首发“极客性能面板”，可自定义 CPU 频率

IT之家 8 月 22 日消息，realme 今日发布多条真我 GT5 手机预热信息，除了确认搭载骁龙 8 Gen 2 处理器并提供 24GB+1TB 内存版本外，该手机还将首发“极客性能面板”。

IT之家从 realme 官博了解到，真我 GT5 的“极客性能面板”支持多核心调度以及自定义频率，可跑满 3.2GHz。在超大核调节页面，可以看到有 2.5GHz、2.6GHz、2.7GHz 等多个频率可选。开启后，CPU 各个内核将在选择的频率区间运行。

真我 GT5 采用 LPDDR5X RAM 和 UFS4.0 ROM，搭载“旋风内存引擎 2.0”，官方宣称“后台保活 App 至高达 76 个”。

此外，真我还首发推出“游戏专属内存”，官方宣称实现至高 6 款游戏“常驻保活”，支持系统优先调度、资源智能预更新等。

真我 GT5 搭载了超独显芯片 X7，支持 110 款热门游戏 144Hz 刷新率 + 1.5K 分辨率双开，号称“全面引领高帧高画质时代”。

真我 GT5 手机发布会将于 8 月 28 日 14:00 举行，近期 realme 将对这款新机进行持续预热，感兴趣的朋友可以关注一下。

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