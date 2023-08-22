钉钉公布 AI 版本商业定价：调用一次大模型不到 5 分钱

IT之家 8 月 22 日消息，随着阿里巴巴“1+6+N”组织变革的持续推进，阿里集团已明确钉钉继续作为阿里巴巴集团内独立业务，独立发展，加速孵化。

钉钉今日召开 2023 生态大会，据钉钉总裁叶军介绍：截至今年 3 月末，钉钉软件付费企业数达 10 万家，其中小微企业占 58%，中型企业占 30%，大型企业占 12%；钉钉付费 DAU 超过 2300 万。这也是钉钉首次公布其商业化核心进展。

据介绍，自今年 4 月钉钉宣布接入通义大模型起，钉钉目前已有 17 条产品线、55 个场景全面接入大模型。

此外，钉钉还公布了大模型落地应用场景的商业化方案：在钉钉专业版年费 9800 元基础上，增加 10000 元即可获得 20 万次大模型调用额度；在专属钉钉年费基础上，增加 20000 元即可获得 45 万次大模型调用额度，约等于平均每次调用只需 0.44~5 分钱。

值得一提的是，钉钉个人版（IT之家注：该版本主要面向小团队、个人用户、高校大学生等人群，没有已读、打卡功能）已于上周开启内测，所有人可在钉钉官网申请加入测试。申请通过后，用户可抢先体验各类 AI 服务，目前文生文、文生图、角色化对话以及 AI 创作等服务均限时免费。

钉钉个人版负责人表示，除了支持升级会员版本提高功能权益外，钉钉个人版在商业化设计方面，也将率先推出“算粒”这一 AI 服务的计量单位，用户使用 AI 问答、AI 图片将会消耗不同数量的算粒，消耗完之后将只能使用免费的限额次数，或者增购算粒。

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