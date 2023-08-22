百度 2023 年 Q2 营收 341 亿元：同比增长 15%，超过市场预估

IT之家 8 月 22 日消息，百度今日发布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度财报：营收 341 亿元，预估 332.9 亿元，同比增长 15%；百度核心收入 264 亿元，预估 256.6 亿元，同比增长 14%。IT之家附主要业绩表如下：

归属于百度的净利润为 52 亿元人民币（7.18 亿美元），同比增长 43%，每股美国存托股摊薄收益为 14.17 元人民币（1.95 美元）。归属于百度核心的净利润为 50 亿元人民币，6.91 亿美元，百度核心净利润率为 19%。

归属于百度的非公认会计准则净利润为人民币 80 亿元（合 11 亿美元），同比增长 44%。非公认会计准则稀释每股美国存托股收益为 22.55 元人民币（3.11 美元）。百度核心的非公认会计原则净利润为 77 亿元人民币（10.6 亿美元），百度核心的净利润率为 29%。

调整后的息税折旧摊销前利润为 91 亿元人民币（12.6 亿美元），调整后的利润率为 27%。百度核心调整后的息税折旧摊销前利润为 82 亿元人民币（11.4 亿美元），百度核心调整前的息税摊销前利润率为 31%。

百度 Q2 在线营销收入为 196 亿元人民币（27.1 亿美元），同比增长 15%；非在线营销收入 68 亿元人民币，同比增长 12%。研发费用为 64 亿元人民币（8.8 亿美元），同比增长 1%，主要是由于支持文心一言研究投入的服务器折旧费用和云相关费用增加，部分被人员相关费用的减少所抵消。

爱奇艺的收入为 78 亿元人民币（10.8 亿美元），预估 77.6 亿元，同比增长 17%；归属公司股东净利润 3.65 亿元，上年同期净亏损 2.14 亿元。

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