百度 Apollo：百度地图率先获批全国高级辅助驾驶地图，覆盖 134 座城市

IT之家 8 月 18 日消息，百度 Apollo 智能驾驶今日宣布，百度地图 134 座城市的高级辅助驾驶地图获国家自然资源部地图技术审查中心审批，成为首批快速通过全国高级辅助驾驶地图审核的图商。

据官方介绍，截至目前，百度高级辅助驾驶地图获批 30 个省份 134 座城市，实现了全国一线、新一线、二线城市全覆盖，三线城市覆盖率超 85%。本次获批后，百度地图高级辅助驾驶地图覆盖的道路里程近 150 万公里，位列行业第一。

百度官方称，在文心大模型技术加持下，百度地图落地行业首个地图生成大模型，实现了“地图制图成本降低 95%”，构建了端到端车道网络新范式，“显著提升”地图的全流程制作技术。

▲ 图源百度 Apollo 公众号

对于自动驾驶行业是否需要高精地图的争论，百度也给出了自己的看法。百度官方表示，当前阶段，在智能驾驶的应用和推广上，高精地图仍扮演着不可或缺的角色。百度形容高精地图之于智能驾驶，是登山过程中的“登山杖”、“氧气瓶”，没有装备就贸然登峰，是无奈的冒险之举。

▲ 图源百度 Apollo 官网

百度透露，百度城市领航辅助驾驶功能可以“更精准”地识别包括交通标志、车道线、信号灯等上百种目标，“更实时”地引导用户智能紧急避让并提前驶入最佳车道，以及“更安全”地提供车道级预警服务，目前车道级导航已在广州、重庆上线。

据IT之家此前报道，百度地图近日官宣“全球首发隧道车道级导航”，官方表示该导航系“百度地图自研‘北斗高精’，全球首次攻破宇宙最难题，可为重庆 3000 万用户解决隧道导航问题。

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