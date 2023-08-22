瑞典绿色电池制造商 Northvolt 融资 12 亿美元，将在欧洲、北美建厂

IT之家 8 月 22 日消息，瑞典绿色电池制造商 Northvolt 官方发文宣布，从黑石集团、加拿大养老基金以及其它公司和机构筹集 12 亿美元资金，将用于在欧洲、北美建设新的电池工厂。

IT之家从新闻稿中获悉，这笔资金是 2022 年 7 月签署的 11 亿美元可转换次级票据的延伸，牵头此次扩展的是安大略省投资管理公司（IMCO）、贝莱德（BlackRock）和加拿大养老金计划投资委员会（CPP Investments），以及长期金融合作伙伴 OMERS，这是对该公司的第三次重大投资。

同时，Northvolt Dwa 在波兰格但斯克组装了其首款储能系统（ESS）产品，作为调试过程的一部分。

据悉，迄今为止筹集的 23 亿美元可转债融资包括高盛资产管理公司、AP 基金 1-4（通过共同拥有的公司 4 to 1 Investments）、Folksam Group、ATP、大众汽车集团、AMF、Ava Investors、IMAS 基金会、Baillie Gifford 、Swedbank Robur、PCS Holding、Olympia Group、TM Capital、Compagnia di San Paolo through Fondaco Growth、East Innovate、ADQ、GIC、周大福企业（CTFE）和 J. Safra Sarasin。

通过此次融资，Northvolt 目前已获得超过 90 亿美元的股本和债务，以交付来自宝马、Fluence、斯堪尼亚、沃尔沃汽车和大众集团等主要客户的超过 550 亿美元的订单。

Northvolt 电池目前由瑞典韦斯特罗斯的 Northvolt 实验室和美国加利福尼亚州圣莱安德罗的 Northvolt Cuberg 设计和开发。位于瑞典谢莱夫特奥的 Northvolt Ett 超级工厂的电池制造量正在不断增加，邻近的大型回收工厂 Revolt Ett 也将于今年晚些时候开始运营。

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