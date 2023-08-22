极氪 CEO 安聪慧：不做混动车型，计划 2025 年实现 65 万辆销量

IT之家 8 月 22 日消息，吉利汽车集团董事长、吉利汽车控股有限公司执行董事、极氪智能科技 CEO 安聪慧在吉利半年业绩发布会上表示，极氪聚焦和专注于纯电领域，目前没有计划做混合动力车型。

他表示，极氪计划将于 2025 年实现 65 万的销量目标，“从现在开始以每年 2 款全新车型的进度投放市场，以满足各个细分市场的需求。”

安聪慧还提到，极氪汽车于今年 6 月正式登陆欧洲市场，已经率先在荷兰、瑞典等地开售，明年极氪汽车将不断扩展全球化战略版图到 6 个国家，2025 年将达到 8 个国家。

据称，极氪汽车准备在今年年底推出一款全新轿车，明年会推出两款全新 SUV。

相比于极氪 001 猎装轿跑、极氪 009 纯电豪华 MPV、极氪 X 这种小众细分市场的产品，接下来全新三款产品都将会是覆盖主流细分市场的车型，所以他坚信销量规模一定会起来。“规模一样毛利更高，毛利一样规模更大，这是我们对经营质量的考量。”

值得一提的是，极氪还宣布将于 9 月 1 日举行“极氪进化日”活动，而极氪此前已经宣布，ZEEKR 001 FR 百万超跑将于技术进化日亮相，预计就是指 9 月 1 日的“极氪进化日”。

该车的前唇、侧裙、后扩散器、尾翼 、车顶全车碳纤维空气动力学套件，官方称搭载的碳陶顶级刹车盘媲美千万超跑制动。

此外，极氪智能科技副总裁姜军透露，极氪最新的车载系统 ZEEKR OS 5.0 将于“本月底或下月初”推送，已经处于测试收尾阶段，预计新系统升级也有望在“极氪进化日”亮相。

IT之家汇总部分 ZEEKR OS 5.0 系统的特性如下：

HUD 小地图

全屏地图

驾驶模式背景切换

智能场景模式

全新可视化 NZP

新增左侧 DOCK 栏

自定义卡片排序

大小卡片切换

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