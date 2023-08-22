DSCC：全球折叠屏手机销量将在 2023 年 Q3 创新高，三星仍排第一

IT之家 8 月 22 日消息，显示屏研究机构 DSCC 今日发布报告称，全球折叠屏手机销量将在 2023 年第三季度创新高。

▲ 图源 DSCC

根据 DSCC 提供的数据，2023 年第二季度，全球折叠屏手机出货量环比增长 16%，同比增长 42%，达到 220 万部，三星以 32% 对 30% 的微弱优势领先华为。

IT之家从中了解到，其中华为拥有排名第一和第三的畅销机型，Mate X3 和 Pocket S，而三星拥有排名第二和第四的畅销机型，Galaxy Z Flip 4 和 Fold 4。今年 4 月发布的 vivo X Flip 折叠屏手机，排名榜单第五。

▲ 华为 Mate X3 ，图源华为官网

此外，三星显示器占所有可折叠智能手机面板出货量的 63%，这是该品牌折叠屏面板自 2021 年第一季度以来的最低份额。京东方的份额从 2023 年第一季度创纪录的 32% 下降到第二季度的 25%。

进入到下半年，国产厂商荣耀、小米以及海外的三星手机均推出了折叠屏新机，再加上 OPPO 新款折叠屏手机预计近期发布，今年第三季度的折叠屏手机市场的竞争将异常激烈。

▲ 小米 MIX Fold3 ，图源小米官网

在近期发布的三款折叠屏手机中，小米 MIX Fold 3 搭载骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，内屏为 8.03 英寸，外屏为 6.52 英寸；三星 Galaxy Z Fold 5 搭载骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 处理器，内屏为 7.6 英寸，外屏为 6.2 英寸；荣耀 Magic V2 搭载骁龙 8 Gen 2 领先版，内屏为 7.92 英寸，外屏为 6.43 英寸。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。