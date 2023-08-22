韩国电信巨头 SK Telecom 称 5G 未能兑现承诺，没有出现杀手级应用

IT之家 8 月 22 日消息，韩国移动运营商 SK Telecom（SK 电讯，SKT）称 5G 未能兑现承诺，没有出现杀手级应用，许多任务仍远未完成，过高的期望和不完善的生态系统导致消费者失望。

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SKT 在名为《5G 经验教训、6G 关键要求、6G 网络演进和 6G 频谱》的白皮书（IT之家下文简称“白皮书”）中称，5G 移动技术的声明过于夸张，至今未能兑现承诺，没有出现杀手级应用。

作者提到：在推广 5G 技术的早期，它被认为有助于推动自动驾驶、无人机、扩展现实和数字孪生技术的发展。但由于各种因素，其中包括技术和服务的不成熟，市场需求较低，或者政策和监管问题，这一切并没有成真。

白皮书强调，5G 网络的性能不是问题，问题在于应用。它在部分地区的网速足够快，但用户仍然面临流量限额，更快的网速对于用户的体验增加有限。

SKT 辩称，联合国国际标准化组织 ITU-R 为 5G 设定的部分目标已经实现，但在该技术商业部署四年后仍有许多任务远未完成。这些目标本来是要长期实现的，但这种期望没有准确地传达给消费者，导致用户“期望过高”。

白皮书提到，5G 包含在现有技术之上不断推出的渐进式改进，这意味着用户目前不太可能注意到它们。

当然，5G 至今已然取得了一些成果。SKT 指出，与 LTE 相比，5G 网络每 GB 数据成本降低了 70%，因此 5G 客户使用的数据量比上一代多了 50%。

白皮书也指出，6G 已经在开发中，预计将于 2030 年首次亮相，可以避免 5G 所犯的错误。

他们认为，6G 的成功还将取决于人工智能和传感技术的发展，如果没有这些技术，依赖于下一代蜂窝宽带网络的技术将无法发挥作用。其中许多技术只是 5G 技术的更成熟版本，例如 L4 级自动驾驶、XR、UAM 和数字孪生。

SKT 计划率先开发 6G 技术，为韩国成为全球 ICT 领导者作出贡献。当然，目前通讯领域的领导者 —— 美国和中国已经在开发 6G 技术，而日本和欧盟也在为此进行努力。

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