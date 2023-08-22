专利显示苹果 Apple Watch 手表有望实现“扫描用户穿搭”自动调整表盘配色

IT之家 8 月 22 日消息，苹果公司日前公布了一项 Apple Watch 的专利，这项名为 "带有颜色采样传感器的电子设备" 的专利可以让用户 “通过传感器自动控制手表表盘的配色”。

苹果公司的专利称，这种外部色彩传感器将内置在未来的 Apple Watch 手表或未来任何其他设备的正面显示屏中，搭载相关传感器的手表包括“显示屏”和“位于显示屏后面的光传感器”，而其中的光传感器可用于测量外部物体的颜色。

▲ 图源 苹果公司专利

专利显示，在颜色采样操作过程中，显示屏可向显示屏前方的外部物体发射光线，同时光传感器收集颜色测量值，显示屏将发射一连串的红光、绿光和蓝光，光传感器可以检测反射的红光、反射的绿光和反射的蓝光的数量，以确定外部物体的反射率，然后设备将根据测量到的反射率确定外部物体的颜色。

IT之家从专利汇总得知，手表表盘的颜色可以与外部物体的颜色相匹配，例如表带、用户穿着、或任何其他合适的外部物体。用户有望在未来通过 AppleWatch 新款搭载的外部色彩传感器，扫描用户穿搭，手表将自动将表盘的配色方案切换为贴近用户的穿搭配色。

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