苹果 Beats Studio Buds+ 无线耳机新增星际银、星际粉配色，1349 元

IT之家 8 月 22 日消息，今日，苹果旗下 Beats 品牌宣布推出新的 Beats Studio Buds+ 金属色调外观：星际银和星际粉，与现有的有透明、象牙白和黑色一样都是 1349 元。

据介绍，Studio Buds+ 耳机相比上一代耳机实现了重大升级，其中包括对主动降噪、通透模式、通话性能和电池续航时间的改进，适用于 iOS 和 Android 用户。

此外，Beats 推出了名为“醇美音质，如临其境”的全新推广活动，邀请网红兼企业家艾玛・张伯伦（Emma Chamberlain）参与演绎。

Beats Studio Buds+ 耳机是在两年前发布的第一代 Beats Studio Buds 的基础上升级而来，拥有更强大的主动降噪和通透模式、更长的续航时间等。

Beats Studio Buds+ 最大的变化是对主动降噪和通透模式的改进。Beats 表示，与第一代产品相比，Beats Studio Buds + 的主动降噪和通透模式性能分别提升了 1.6 倍和 2 倍。

Beats 表示，这得益于更新的设计，采用了 3 倍大的麦克风和新的通气技术。升级后的麦克风系统还有助于提高通话质量，减少背景噪音，并增强语音清晰度。

此外，Beats 称用户可获得长达 9 小时的电池续航时间，借助 USB-C 充电盒总共可以获得长达 36 小时的电池续航时间。

然而，Beats 并没有解决第一代产品最大的局限性。这款耳机并没有使用苹果的 H2 音频芯片，而是使用了 Beats 自己设计的芯片。这虽然对安卓设备有更好的兼容性，但也意味着苹果用户无法享受到 AirPods 甚至其他使用苹果专有芯片的 Beats 产品所提供的一些关键功能。例如，Beats Studio Buds + 不支持自动检测佩戴状态功能，意味着不会在取下或戴上耳机时自动播放或暂停播放。新耳机也不支持自动切换设备，并且不能通过 iCloud 同步已配对的设备，需要在每个新设备上手动连接。与此同时，安卓用户则可以享受到更多功能，包括谷歌快速配对、音频切换以及专为安卓定制的 Beats 应用程序。

这款耳机将从 9 月 7 日星期四起在苹果官网、Apple Store 零售店和授权经销商处发售，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

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