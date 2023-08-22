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推特更名“X”后，该应用在苹果 App Store 下载量大幅下降

2023/8/22 12:06:34 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 22 日消息，推特老板埃隆・马斯克在 7 月 23 日将推特改名为 X，以展示其对该平台未来的愿景。然而，这一改变似乎并没有给推特带来好处，反而让其在苹果的 App Store 上的下载量大幅下降。

根据媒体策略师埃里克・塞弗特的分析，推特于 7 月 31 日在 App Store 正式更名为 X 后，其在该应用商店上的“热门下载”排名从 35 位跌至 54 位。塞弗特认为，这是因为大多数消费者并不知道推特的新名字，而且在 App Store 上搜索“推特”时，看到的结果让人意识不到是推特。

除了新名字之外，推特的新图标也会造成混淆。在 App Store 上搜索“推特”时，虽然 X 出现在结果首位，但是其黑色的图标和文字几乎让人无法认出这是推特的新形象。IT之家注意到，在 X 的介绍中，也没有提到其过去小鸟的标志。

塞弗特还将 X 在 8 月 1 日至 8 月 11 日之间的排名与其他社交媒体平台进行了对比。结果显示，WhatsApp 和 TikTok 保持了稳定的表现，而新兴的竞争者 Threads 也有不错的排名，有时甚至超过了 WhatsApp 和 TikTok，而 X 则一直处于低位。

对于马斯克来说，这些数据是令人不安的。因为没有新用户，就没有业务增长，也没有收入增长，或许他应该重新考虑一下他对推特的改造计划。

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关键词：X推特马斯克

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