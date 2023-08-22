微软公布《极限竞速 8》PC 版本配置需求：最低需 i5-8400、GTX1060、8G 运行内存

IT之家 8 月 22 日消息，微软旗下 Turn 10 Studios 今日公布了新作《极限竞速 8》中的更多游戏细节，并披露了游戏 PC 版本硬件需求，IT之家整理相关情报如下：
1、游戏的 PC 版已在 Windows 商店开放预购，并将在今日开启在 Steam 平台的预购，PC 版和主机版支持跨平台联机及跨平台进度。
2、游戏首发时即可游玩纽柏林 GP 赛道，纽北赛道则将在 24 年春季通过更新加入。
3、游戏分为标准版，豪华版，高级版三个版本，游戏和《星空》一样，高级版可提前 5 天进入游戏，另有高级版升级包单独售卖。
4、PC 版游戏支持最高原生 4K 分辦率，自定义 V-Sync 开启或关闭的无帧数上限单人模式，支持超宽屏，竞速模式支持实时光追，游戏支持 DLSS 2 和 FSR 2.2，拥有 HDR 校准、着色器预编译和预缓存、DirectStorage 等功能。
官方同时放出了游戏的 PC 配置要求
最低配置（低设定）
CPU：英特尔 i5-8400 或 AMD 税龙 51600
GPU：英伟达 GTX 1060 （6GB） 或 AMD RX 5500XT
内存：8G
存储空间：130GB 的 SSD
推荐配置（高设定）
CPU：英特尔 -11600k 或 AMD 镜龙 55600X
GPU：英伟达 RTX 2080Ti 或 AMD RX 6800 XT
内存：16G
存储空间：130GB 的 SSD
理想配置（超高设定）
CPU：英特尔 1-11700k 或 AMD 税龙 75800x
GPU：英伟达 RTX 4080 或 AMD RX 7900 XT
内存：16G
存储空间：130GB 的 NVME SSD
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